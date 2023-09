Retomada busca de 13 desaparecidos por chuvas na Guatemala

A- A+

Socorristas apoiados pelo Exército retomaram, nesta terça-feira (26), a busca por 13 pessoas desaparecidas após o transbordamento de um rio, devido às fortes chuvas que arrasaram casas na Cidade da Guatemala.

"Desde cedo hoje (terça-feira) foram reativadas as operações de busca, localização e resgate de pessoas desaparecidas, em decorrência da emergência pelo transbordamento do rio El Naranjo", disse o porta-voz da Coordenadoria de Redução de Desastres (Conred), Rodolfo Garcia.

O infortúnio ocorreu na madrugada de segunda-feira, quando uma forte enchente do rio El Naranjo destruiu as casas do assentamento Dios Es Fiel, localizado abaixo de uma ponte para veículos.

A corrente provocada pelas chuvas carregou pedras, árvores, terra e entulhos e arrasou as precárias casas da região, em sua maioria construídas com chapas de zinco.

Cerca de 13 pessoas ainda estão desaparecidas, de um total de 19 vítimas relatadas, entre elas várias crianças, segundo a Conred.

Três instituições apoiam as operações com suas unidades especiais caninas. Da mesma forma, as autoridades da Conred, responsáveis pela Defesa Civil, continuarão com a avaliação dos danos e a análise de necessidades, assim como das condições de risco na área próxima.

Antes desta tragédia, a atual estação chuvosa na Guatemala, que começa em maio e termina em novembro, deixou 29 mortos, 2,1 milhões de afetados, 10.303 evacuados e graves danos às infraestruturas.

Milhares de cidadãos da Guatemala, onde 59% dos 17,7 milhões de habitantes vivem na pobreza, construíram suas casas precárias nas encostas, às margens dos rios e em zonas propensas a inundações.

O déficit habitacional no país é de cerca de dois milhões de casas, segundo dados da Câmara Guatemalteca de Construção (CGC) e da Associação Nacional de Construtores de Casas (Anacovi).

