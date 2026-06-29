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copa 2026 Retorno da seleção iraniana é adiado para terça-feira O motivo do adiamento não foi divulgado

O voo de volta da seleção iraniana, que deveria deixar sua base em Tijuana, no México, após a eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, foi adiado desta segunda-feira (29) para terça, segundo um representante da equipe.

Originalmente marcado para as 18h de segunda-feira, no horário local (22h de Brasília), o voo da delegação iraniana foi transferido para a manhã de terça-feira, informou à AFP o assessor de imprensa do 'Team Melli'.

O motivo do adiamento não foi divulgado.

Depois de três empates, o Irã terminou em terceiro lugar no Grupo G, mas não conseguiu se classificar por pouco para os 16-avos de final, fase alcançada pelas oito melhores seleções que terminaram em terceiro lugar, conforme o novo formato da Copa do Mundo.

Ainda assim, a participação da equipe no torneio ficará marcada na história devido às diversas tensões com os Estados Unidos em meio à guerra em curso no Oriente Médio.

Nunca antes um país-sede de um Mundial havia estado em conflito aberto com uma seleção participante.

Esse conflito, desencadeado por ataques dos EUA e de Israel ao Irã em 28 de fevereiro, havia colocado em dúvida a participação do 'Team Melli' até o último momento.

Em vez de estabelecer seu campo-base em Tucson, no Arizona, a equipe se mudou de última hora para a cidade mexicana de Tijuana, na fronteira.

Posteriormente, os EUA se recusaram a conceder vistos a uma dúzia de membros da equipe de apoio, incluindo o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, ex-integrante da Guarda Revolucionária, organização classificada como grupo terrorista por Washington.

O Irã também criticou a organização em solo americano, onde disputou suas três partidas (as duas primeiras em Los Angeles e a última em Seattle), protestando especificamente contra o fato de a delegação só ter permissão para chegar aos Estados Unidos na véspera dos dois primeiros jogos, procedimento padrão da competição.

No entanto, para o último jogo, em Seattle, as autoridades americanas permitiram que os iranianos chegassem dois dias antes de enfrentar o Egito, embora os jogadores e a comissão técnica tivessem de retornar a Tijuana imediatamente após o término do jogo.

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