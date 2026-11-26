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Tecnologia Retorno de Huang à Nvidia desencadeia nova onda de deepfakes criados com IA Huang renunciou ao comando da Nvidia em 12 de novembro em meio a um escândalo envolvendo adultério, suposta espionagem e contrabando

O retorno de Jensen Huang à Nvidia motivou uma nova onda de vídeos de paródia criados com inteligência artificial e transformou o CEO da gigante americana de semicondutores em um dos rostos mais visíveis do fenômeno das montagens hiper-realistas.

Huang renunciou ao comando da Nvidia em 12 de novembro em meio a um escândalo envolvendo adultério, suposta espionagem e contrabando. Desde então, vídeos virais gerados por IA o retratavam em tramas de gângsteres ao estilo Bollywood, números musicais e cenas ao lado da suposta espiã.

A volta de Huang ao cargo na última segunda-feira (24), após uma intervenção extraordinária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desencadeou uma nova leva de deepfakes nas redes sociais, inclusive no X, plataforma de Elon Musk.

Em uma das montagens, Huang substitui o falecido ditador iraquiano Saddam Hussein em um vídeo de um expurgo real. Outra o mostra saindo de um caixão sob a legenda: "É hora da revanche". Em mais um vídeo, o executivo entra triunfalmente em um palco diante de uma multidão em êxtase, acompanhado da frase: "O rei voltou".

A Nvidia informou que readmitiu Huang após receber informações do governo dos Estados Unidos de que ele não representa risco à segurança nacional.

Segundo especialistas, a enxurrada de vídeos hiper-realistas falsos, que em grande parte provocou mais risos do que preocupações com desinformação, demonstrou como as ferramentas de IA permitiram aos usuários das redes sociais criar praticamente qualquer coisa que consigam imaginar.

"Os deepfakes estão sendo usados para disseminar desinformação", disse à AFP Joshua Tucker, codiretor do Centro de Redes Sociais, IA e Política da Universidade de Nova York. "Mas a IA também é usada (...) de formas criativas, sem intenção de enganar", acrescentou.

O episódio também evidenciou uma paradoxal ironia: Huang, um dos principais impulsionadores da revolução da inteligência artificial, tornou-se um dos personagens mais recorrentes dos conteúdos falsos produzidos por essa mesma tecnologia.

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