A- A+

Tecnologia Retorno do CEO da Nvidia reacende críticas sobre sexismo no setor tecnológico Outra das supostas amantes de Huang era uma subordinada na Nvidia

O retorno de Jensen Huang à liderança da Nvidia, após sua ruidosa renúncia em um caso que misturava adultério e suspeitas de espionagem e contrabando, reacendeu as críticas sobre a impunidade de homens poderosos e o sexismo no setor de tecnologia.

Assim que foi anunciada, na segunda-feira, a reintegração do diretorexecutivo da gigante dos semicondutores, Donald Trump publicou uma imagem gerada por inteligência artificial (IA) em que Huang, com o rosto ensanguentado, empunhava um sutiã vermelho enquanto agentes de segurança o retiravam de um palanque.

A montagem, baseada em uma foto tirada em 2024, quando Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha na Pensilvânia, sugeria que Huang também havia escapado de uma execução premeditada. Huang renunciou em 12 de novembro ao cargo na Nvidia, a empresa que cofundou e dirigiu por mais de três décadas, em meio a acusações de que mantinha múltiplos relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma mulher que, segundo suspeitam as autoridades americanas, trabalhava para os serviços de inteligência chineses, o que desencadeou preocupações de segurança nacional.

Outra das supostas amantes de Huang era uma subordinada na Nvidia.

Muitas figuras do Vale do Silício saíram em defesa de Huang nas últimas duas semanas, entre elas o bilionário Elon Musk, que assinou uma petição para que ele fosse reconduzido ao cargo.

O investidor Jason Calacanis chegou a qualificar Huang de "herói", em uma demonstração de como a veneração pelo empresário deixou em segundo plano o escândalo geopolítico, em plena rivalidade entre Washington e Pequim pela IA.

"Eles defendem a ideia de que alguns homens podem fazer o que quiserem", disse à AFP Sarah Kunst, diretorageral do fundo de capital de risco Cleo Capital, que atribuiu isso ao "culto ao herói".

Essa admiração é alimentada pela convicção, muito difundida no setor de tecnologia e entre investidores, de que uma empresa se sai melhor quando seu fundador continua no comando. Em 17 de novembro, o novo presidente do conselho de administração da Nvidia, Harvey Jones, havia assegurado que a empresa "não tinha intenção de reconduzir Jensen às suas funções". Até que Trump interveio: "Fui eu que fechei o acordo", vangloriouse o presidente em declarações à CNBC.

"Borda de vidro"

Os chips avançados da Nvidia são utilizados para treinar e executar os modelos de IA que estão transformando a vida moderna.

Nesse setor em que mulheres executivas são extremamente raras, o conselho de administração da Nvidia escolheu Colette Kress, diretora financeira do grupo, para assumir como CEO interina.

Kress não manifestou o desejo de permanecer no cargo, mas seu nome se somou à lista de mulheres em posições de liderança nomeadas em plena crise empresarial, responsabilizadas em caso de fracasso e substituídas assim que a situação é estabilizada.

A Nvidia preferiu não fazer comentários.

Michelle Ryan, professora na Universidade Nacional da Austrália, descreve essa situação como "borda de vidro". Enquanto o conceito "telhado de vidro" faz alusão a que as mulheres são impedidas de chegar ao topo na carreira, a "borda de vidro" implica que as mulheres podem ascender, mas em contextos de crise e alto risco de fracasso.

"Dirigir uma empresa nessas condições vai muito além da gestão do dia a dia", advertiu Ryan. O escrutínio se torna muito mais intenso, explicou.

Durante a apresentação dos resultados trimestrais em 17 de novembro, Kress garantiu ter "a situação sob controle". A ação da Nvidia, em queda havia várias semanas, caiu cerca de 3% no dia seguinte. A campanha de funcionários e bilionários a favor de Huang, seguida da intervenção do presidente americano, encurtou rapidamente o período de interinato de Kress.

Veja também