A- A+

INVESTIMENTO Retorno do Padre Cícero e contenção de encostas recebem R$ 100 milhões de investimento O pacote de investimentos foi lançado pela Prefeitura do Recife em conjunto com o Governo Federal

A Prefeitura do Recife e o Governo Federal anunciaram, nesta terça-feira (12), um pacote de investimentos de mais de R$ 100 milhões para obras na BR-101, na Zona Sul da cidade.

Entre as ações previstas estão a construção do retorno do Posto Padre Cícero, entre a UR-10 e o Jordão, e a execução de 17 obras de contenção de encostas em áreas próximas à rodovia.

O edital para intervenção viária foi lançado no Diário Oficial da União já nesta terça-feira, sob um convênio que assegura licitação para implantação do retorno do Posto Padre Cícero, entre a UR-10 e o Jordão, e 17 obras de proteção de morro na Zona Sul do Recife.

A expectativa é que os processos licitatórios sejam iniciados ainda neste semestre, com início das obras previsto para 2026.

O anúncio foi formalizado durante reunião virtual entre o prefeito do Recife, Victor Marques, o ministro dos Transportes, George Santoro e representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Segundo o prefeito do Recife, Victor Marques, os projetos ficam a cargo da prefeitura e a execução sob a responsabilidade do governo federal.

“Hoje a gente tem a alegria de celebrar duas grandes conquistas junto ao Ministério dos Transportes. A primeira delas é o edital de licitação já lançado para o retorno do Posto Padre Cícero, uma demanda antiga e extremamente importante para a mobilidade e a segurança de quem circula naquela região. Além disso, assinamos um convênio importante para a execução de 17 obras de proteção de encostas ao longo da BR-101. A Prefeitura elaborou os projetos e agora o Ministério garante os recursos para que a URB possa executar essas intervenções, que protegem vidas e trazem mais segurança para quem mora e transita nessas áreas”, afirmou o prefeito Victor Marques.

Padre Cícero

Considerada uma das intervenções viárias mais aguardadas da região, a obra do retorno do Posto Padre Cícero terá investimento de aproximadamente R$ 20 milhões e será executada pelo DNIT.

A intervenção visa melhorar a fluidez do tráfego, reduzir conflitos viários e ampliar a segurança de motoristas e motociclistas que trafegam diariamente pela BR-101 e pelos bairros da Zona Sul.

Encostas

Contenção de encostas são intervenções feitas para evitar deslizamentos de barreiras, morros e áreas inclinadas, principalmente em períodos de chuva forte. Essas obras servem para estabilizar o terreno e reduzir o risco de desabamentos que podem atingir casas, ruas e pessoas que vivem próximas às encostas.

As 17 obras de proteção de encostas que devem ser feitas ao longo da BR-101, especialmente em áreas dos bairros do Ibura e Jordão, somam cerca de R$ 89 milhões em investimentos federais. Os projetos executivos foram elaborados pela Prefeitura do Recife e as obras serão executadas pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), com recursos garantidos pelo Ministério dos Transportes e pelo DNIT.

No Recife, as chuvas mostraram recentemente o quão expostas ficam áreas sem proteção de encostas. Por conta disso, as obras de contenção foram organizadas em três grandes grupos de intervenções e incluem estabilização de encostas, implantação de sistemas de drenagem, proteção de taludes e recuperação de áreas vulneráveis do ponto de vista geotécnico.

Veja também