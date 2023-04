A- A+

Volta para casa Retorno para o Recife no feriado de Páscoa é de trânsito lento, mas tranquilo O congestionamento já é comum em final de feriado na entrada da capital pernambucana

O domingo (9) de Páscoa exigiu bastante a paciência dos motoristas que tentavam chegar ao Recife. A volta para casa de quem saiu da capital pernambucana para curtir as praias ou o interior durante o feriado de Páscoa causou engarrafamentos nas rodovias que cruzam o Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ponto de maior retenção desde a noite de sábado (8) foi na BR-232, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Já neste domingo (9), o fluxo seguiu intenso no local e também na BR-101 Norte, entre Igarassu e Abreu e Lima. O congestionamento nas regiões já é comum em final de feriado.

Acidentes

Durante o retorno para casa, não houve nenhum registro de acidentes graves nas rodovias. O fluxo seguia intenso, mas sem fortes colisões entre os condutores.

