Retrospectiva Whatsapp 2022 e o que vem em 2023?

O Whatsapp é o aplicativo de mensagens mais usado no Brasil, e está sempre se atualizando para se manter no topo, atendendo às preferência dos usuários, e oferecendo mecanismos que tornem o app cada vez mais indispensável no dia a dia das pessoas.

Suas atualizações são tão constantes, que às vezes acabam passando despercebidas pelos usuários, que só se dão conta da nova funcionalidade depois de algum tempo.

Se esse for o seu caso, prepare-se para ficar por dentro de todas as atualizações que ocorreram no ano de 2022, e já saiba de antemão o que o aplicativo pretende lançar de novidade neste ano de 2023.

Lista das novidades do whatsapp de 2022

1- Quer ficar invisível para alguns contatos?

Uma das atualizações mais relevantes foi a de remover o status "online" do perfil do whatsapp.

Você pode configurar para selecionar quais contatos você deseja ocultar seu status para que não saibam quando você estiver online.

Esta opção pode te garantir maior liberdade e privacidade.

No canto superior direito na tela inicial do aplicativo há um ícone de menu representado por três pontinhos. Basta clicar e selecionar a opção Conta;

Então selecione "Privacidade";

Na opção “Visto por último e online” basta alterar para a opção de “Visto por último” para “Ninguém”;

No campo “Quem pode ver quando estou online”, selecione “Mesmo que visto por último”.

Agora seu status de "online" não será apresentado para seus contatos. Você também pode personalizar para quais deles você deseja ocultar o status, e para quais deseja manter o status de online aparecendo.

2- Economizar espaço no celular

Se você faz parte de grupos e acaba recebendo milhões de mensagens de bom dia todos os dias, você pode acabar precisando fazer uma limpeza nos seus arquivos constantemente para não sobrecarregar a memória de seu celular.

Então foi lançada a opção de desativar o download e o salvamento automático de mídias no aparelho.

Assim, você poderá escolher quando e se deseja fazer o download daquele arquivo ou imagem. Isso é muito útil também para economizar dados móveis.

Basta clicar em “Configurações”;

Clique em “Armazenamento e dados”;

Aí você poderá definir uma configuração para o download automático, entre as opções “Nunca”, “Wi-Fi” ou “Wi-Fi e Dados móveis”.

3- Reagir às mensagens com emojis

Em 2022 também foi lançada uma atualização permitindo reagir às mensagens com um emoji, facilitando ainda mais a vida dos usuários, tornando a usabilidade do app ainda mais prática.

4- Ouvir os áudios enquanto faz outras coisas

Agora é possível ouvir os áudios recebidos pelo whatsapp enquanto troca de tela para abrir fazer algo em outro aplicativo.

5- Agora é possível enviar arquivos grandes

No ano que passou o aplicativo acabou expandindo a sua capacidade de envio de arquivos.

O que antes era permitido somente 100MB, agora é possível enviar arquivos de até 2GB pelo app.

Clicando em “Anexar”;

Em seguida clicando em “Documentos”, você pode selecionar uma mídia do seu celular e enviar se for de até 2GB.

6- Um papel de parede para cada usuário

Você pode usar o mesmo papel de parede para qualquer usuário.

Mas a atualização passou a permitir que você utilize um papel de parede diferente para cada usuário, se desejar.

Dentro da conversa clique no menu do canto superior representado por nos três pontinhos;

Clique em “Papel de parede” e escolha a opção desejada para a conversa com aquele contato.

7- Melhor interação em grupos

Uma atualização referente aos grupos de whatsapp melhorou a comunicação nestas conversas.

Ela permite receber notificações quando seu usuário for mencionado no grupo, mesmo sem abrir a conversa, fazendo com que você também saiba quem respondeu sua mensagem.

8- Reunião remota

Foi lançada ainda uma atualização que permite a ligação com mais pessoas incluídas.

Agora é possível efetuar chamadas de voz com até 32 pessoas ao mesmo tempo.

9- Inclusão em grupos

Uma nova configuração agora pode ser feita, permitindo com que os usuários escolham quais de seus contatos estão autorizados a incluí-los em grupos.

Em configurações, clique em “Privacidade”;

Escolha a aba “Grupos“, e clique na opção “Meus contatos, exceto…”. Aí é onde você poderá escolher quem não poderá te adicionar em grupos automaticamente.

Os outros usuários poderão te adicionar, mas você será notificado antecipadamente e poderá escolher se vai entrar no grupo ou não.

10- Sair do grupo de fininho

Seguindo nossa retrospectiva de atualizações do whatsapp em 2022, a última de nossa lista, e que talvez tenha passado despercebido de muita gente, é que agora é possível sair de um grupo sem que todos os participantes fiquem sabendo.

A partir desta atualização, apenas os administradores do grupo recebem o aviso na conversa.

O que esperar para 2023?

Diversas melhorias já foram divulgadas pelo Whatsapp e estão sendo testadas para que sejam lançadas em breve.

A mais esperada no Brasil, que vem sendo divulgada há muito tempo, é o recurso de comunidades, abrangendo o número de participantes de um grupo para 1024 usuários.

Esta atualização teria sido lançada ainda em 2022, mas devido às eleições e a disseminação de notícias falsas, o recurso precisou ser adiado para os usuários brasileiros.

Outras atualizações aguardadas são:

Envio de vídeos e GIFS com legenda;

Ferramentas para mensagens temporárias;

Recurso de enquetes;

Botão de "desfazer" para mensagens excluídas apenas para você;

Editar mensagens;

Postagem de status com nota de voz;

Atalhos de bloqueio;

Novas interfaces em abas do aplicativo;

Ocultar o número de telefone nas futuras comunidades.

