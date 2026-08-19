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CONDENAÇÃO Réu é condenado a 24 anos de prisão por matar mulher em frente a bar no Recife em 2002 Conhecido como "Pai Tonho", o homem, que hoje tem 62 anos, atirou na vítima após não ser aceito em grupo por ela e outras mulheres. Pena inclui também duas tentativas de homicídio

Quase 24 anos após os crimes, o Tribunal do Júri da 2ª Vara do Júri da Capital condenou Antônio Otávio dos Santos, conhecido como "Pai Tonho", pelo homicídio qualificado de Adalva do Carmo da Silva e por duas tentativas de homicídio contra Joyce Elis da Silva e Gircleide Barbosa Viana.

A pena total para o réu foi fixada em 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Hoje, o homem tem 62 anos de idade.

Os crimes aconteceram na madrugada de 2 de novembro de 2002, em um frente a um bar no Campo do Sítio Grande, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. O julgamento foi realizado na última sexta-feira (14), no Recife.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Adalva e outras mulheres bebiam no local quando o acusado, inconformado por não ter sido aceito no grupo, de acordo com a investigação, foi até sua residência buscar uma arma e retornou disparando contra as vítimas.

Adalva foi atingida pelos tiros e morreu no local. Já Joyce e Gircleide conseguiram fugir e sobreviveram aos disparos.



A condenação

A promotora de Justiça do MPPE Liana Menezes Santossustentou a tese de condenação em relação à vítima fatal, Adalva, e às duas vítimas sobreviventes, Joyce e Gircleide.

Os jurados rejeitaram a absolvição e reconheceram as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Em relação a duas outras vítimas mencionadas no processo, Elisângela Soares de Oliveira e Araci Andrade de Souza, o Conselho de Sentença entendeu não haver prova de materialidade e absolveu o acusado dessas imputações.

As duas absolvições também foram pleiteadas pelo Ministério Público e o privilégio pedido pela defesa foi rejeitado. Os pedidos do Ministério Público foram integralmente acatados.

A pena

Ao final do julgamento, foram fixados 12 anos pelo homicídio consumado e 6 anos para cada tentativa, somando os 24 anos de prisão para o acusado.

Na ocasião, foi determinada ainda a execução imediata da condenação, com expedição de mandado de prisão para Antônio dos Santos.Consulta feita pela reportagem ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões do Conselho Nacional de Justiça (BNMP/CNJ) nesta quarta-feira (19) mostra que o mandado, expedido na sexta-feira (14), consta como "pendente de cumprimento".





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