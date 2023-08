A- A+

investigação Réu por crimes sexuais, padre Airton Freire aguardará julgamento em prisão domiciliar, afirma defesa Advogados do padre afirmam que a decisão foi tomada pelo TJPE, durante avaliação do pedido de habeas corpus

O padre Airton Freire, réu por crimes sexuais, aguardará julgamento cumprindo prisão domiciliar, segundo comunicado emitido pela defesa do religioso, no início da tarde desta quinta-feira (24).

Os advogados do padre afirmam que a decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), durante avaliação do pedido de habeas corpus.

A sessão, ainda segundo a defesa de Airton, teria sido realizada nesta quinta, por três desembargadores da Câmara Regional de Caruaru, e o resultado seria de dois votos favoráveis e um contrário ao pedido de prisão domiciliar.

"O advogado Marcelo Leal fez sustentação oral na qual reiterou que o sacerdote é inocente, sofre severos problemas de saúde e é alvo de falsas acusações", diz a nota da defesa.

Procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco, o TJPE informou que os processos e procedimentos que tratam de crimes contra a dignidade sexual correm em segredo de justiça.



O TJPE afirmou também que não pode divulgar informações sobre os trâmites, decisões, julgamentos ou recursos, “ficando o acesso aos dados limitados apenas às partes envolvidas e aos seus advogados/representantes legais”.

Relembre o caso

Airton Freire, de 67 anos, foi preso no dia 14 de julho deste ano, após denúncias de crimes sexuais. Contra ele, foram abertos cinco inquéritos policiais, sendo dois já concluídos, garantindo o pedido de prisão preventiva por parte da Justiça.

O religioso foi denunciado, inicialmente, por uma seguidora, a stylist Sílvia Tavares de Souza, que diz ter sido vítima de estupro orquestrado por Airton.

Depois, a existência de novas denúncias foi apresentada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Airton foi preso numa cela individual do Presídio Advogado Brito Alves, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Problemas de saúde

O padre deixou a prisão no dia 23 de julho, para ser internado no Recife, depois de ter sofrido um pico de pressão alta.

Na última segunda-feira, 14 de agosto, o padre foi submetido a uma cirurgia para substituição da válvula aórtica. No dia 20, teve uma complicação em decorrência do procedimento e precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital particular onde está internado.

Nessa quarta-feira (23), Airton passou novamente por cirurgia. Desta vez, para a implantação de um marca-passo, segundo informou a defesa.

“Na sustentação, deixamos claro que o padre corre, conforme os laudos médicos, risco altíssimo de morrer na prisão, onde não poderia ter atendimento médico adequado e rápido”, explicou o advogado Marcelo Leal.





