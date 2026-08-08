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RIO DE JANEIRO Réu preso por estupro coletivo em Copacabana é indiciado por outro crime de violência sexual Vitor Hugo Oliveira Simonin é acusado de estuprar uma menor de idade durante uma festa no Humaitá, também na Zona Sul do Rio

Um dos cinco acusados de participar do estupro coletivo de uma menor de idade em Copacabana, em janeiro deste ano, Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, que é réu e está preso, foi indiciado, na quarta-feira (5), por outro crime de violência sexual. Ele é acusado de estuprar uma menor de idade durante uma festa no Humaitá, também na Zona Sul do Rio, em outubro do ano passado.

A vítima da festa do Humaitá procurou a delegacia logo após a repercussão do caso de estupro coletivo em Copacabana, no início de março. De acordo com as investigações conduzidas pela 12ª DP (Copacabana), ela declarou que Simonin a forçou a fazer sexo oral. Testemunhas também relataram que o acusado tentou tocar a vítima sem autorização diversas vezes.

Vitor Hugo é filho de José Carlos Costa Simonin, ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O pai foi exonerado do cargo horas antes de o filho se apresentar na delegacia na época. Vitor Hugo estudava no Colégio Pedro II, que abriu processo administrativo para desligá-lo.





O caso tramita em segredo de Justiça.

Outro caso

Outros dois dos cinco acusados de participação no estupro coletivo de uma jovem em Copacabana, em janeiro deste ano, são apontados pela Polícia Civil como autores de um crime semelhante contra outra adolescente, ocorrido em agosto de 2023 em Botafogo, também na Zona Sul. Eles irão responder por fato análogo a estupro coletivo qualificado, já que a vítima também era menor de idade. A conclusão da investigação da 12ª DP (Copacabana) também indiciou um terceiro suspeito, Gabriel Oliveira Palmieri, de 24 anos, por estupro coletivo qualificado.

O crime aconteceu na Rua São Clemente, na casa de Mattheus Veríssimo Zoel Martins, à época com 17 anos. Segundo a vítima, ela foi atraída ao local por um adolescente de 14 anos — atualmente com 17 e apreendido por participação no estupro em Copacabana —, que a convidou para um encontro privado. Em depoimento, a mãe da menina contou que a filha foi coagida a permitir a entrada de Matheus e Gabriel no quarto onde estava com o garoto, sendo submetida a sexo forçado com os três. O estupro foi gravado, e o vídeo ainda teria sido divulgado pelos agressores.

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