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Internacional

Reunião bilateral entre EUA e Brasil começa em Milwaukee às margens do G20

Ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira, irá conduzir a reunião do lado brasileiro

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O ministro das Relações Exteriores, Mauro VieiraO ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira - Foto: Carlos Cruz/MRE

Começou na manhã desta quarta-feira, 30, em Milwaukee (Wisconsin), nos Estados Unidos, a reunião bilateral entre a delegação brasileira e o embaixador Jamieson Greer, representante comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês). O encontro, confirmado minutos antes do início, ocorre às margens da reunião ministerial sobre comércio do G20, realizado entre esta quarta-feira e a quinta-feira, 1º de outubro, em Milwaukee.

O ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira, irá conduzir a reunião do lado brasileiro.

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Também participa da conversa o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa.

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