venezuela Reunião da Celac termina sem comunicado oficial sobre situação da Venezuela Reunião durou cerca de 2 horas e foi realizada por videoconferência

A reunião extraordinária de ministros das Relações Exteriores no âmbito da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) foi encerrada neste domingo, 4, sem uma declaração ou comunicado sintetizando uma posição comum dos 33 países do grupo sobre a situação da Venezuela. Como as deliberações são tomadas por consenso, não havia expectativa de uma nota conjunta após o encontro, de acordo com interlocutores do governo brasileiro.

O número de países que participaram ainda não foi divulgado, mas compareceram ao encontro virtual representantes das maiores economias da América do Sul e América Central. O ministro das Relações Exteriores da Argentina não participou, mas um funcionário do corpo diplomático do país esteve presente.

A reunião durou cerca de 2 horas e foi realizada por videoconferência. Cada país manifestou a sua posição. O Brasil reiterou o seu posicionamento. Anteontem, Lula disse que os bombardeios em território venezuelano e a captura de Maduro ultrapassam uma linha "inaceitável". O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também condenou a ofensiva.

