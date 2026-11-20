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ONU Reunião da ONU sobre "robôs assassinos" chega à reta final sem consenso Após mais de uma década de discussões, delegações de 128 países estão reunidas desde segunda-feira em Genebra para decidir sobre a abertura de negociações

A conferência da ONU sobre os chamados "robôs assassinos" entra em sua reta final nesta sexta-feira (20), sem consenso sobre a abertura de negociações para regulamentar esse tipo de armamento, sobretudo devido à oposição da Rússia.

Embora as armas autônomas existam há muito tempo, como é o caso das minas antipessoais, os avanços da inteligência artificial levaram muitos países e organizações a exigir um marco regulatório internacional.

Após mais de uma década de discussões, delegações de 128 países estão reunidas desde segunda-feira em Genebra para decidir sobre a abertura de negociações para regulamentar os sistemas de armas autônomas (SALA na sigla em inglês).

Mas, desde o início, os negociadores se depararam com a resistência de Moscou, que primeiro se opôs à participação de observadores externos nas conversas e, depois, exigiu várias modificações no texto final.

Segundo um diplomata que participa das negociações, as posições das delegações se aproximaram nos últimos dias.

"Estamos muito perto de um consenso sobre a necessidade de iniciar negociações. Apenas uma delegação ainda se opõe ativamente à abertura das negociações", afirmou, sem especificar qual.

Além de decidir sobre a abertura das negociações, as delegações precisam definir o formato e os prazos.

Os Estados Unidos propuseram, no início de outubro, um processo de cinco anos, mas as ONGs envolvidas no debate exigem um prazo de um ano.

Essas organizações, assim como a maioria dos países, reivindicam um acordo juridicamente vinculante. Outros Estados, porém, como Estados Unidos e Rússia, se opõem.

As decisões no âmbito da Convenção sobre Certas Armas Convencionais (CCAC) são tomadas por consenso, o que dificulta a adoção de medidas.

Os sistemas de armas autônomas, conhecidos como "robôs assassinos", selecionam e atacam seus alvos sem intervenção humana nessas ações.

Segundo a campanha Stop Killer Robots, uma coalizão mundial de mais de 300 organizações, essas armas já foram utilizadas e testadas em conflitos, especialmente na Ucrânia.

Na abertura da reunião em Genebra, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu às delegações que atuem "para impedir o uso e a proliferação dessas armas impiedosas".

"Exorto-os a iniciar negociações com vistas a um instrumento juridicamente vinculante para regulamentar os sistemas de armas autônomas, que inclua proibições e restrições claras", pediu.

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