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G7 Reunião do G7 acaba sem encontro bilateral entre Rubio e Vieira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já confirmou presença na cúpula em Miami. O anfitrião do encontro é o presidente americano Donald Trump

A reunião do G7 em Paris terminou sem a bilateral entre Brasil e Estados Unidos. A expectativa era que o encontro entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado, Marco Rubio, ocorresse na França, visto que era a agenda multilateral em comum depois da reunião do G20 em Atlanta no fim de outubro.

Naquela ocasião, ficou acertado que os dois países vão se encontrar antes da cúpula de líderes em Miami, nos dias 14 e 15 de dezembro. Poucos dias antes da cúpula, na Flórida, há a reunião entre os sherpas de todos países participantes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já confirmou presença na cúpula em Miami. O anfitrião do encontro é o presidente americano Donald Trump.

Na segunda, 9, Rubio disse que os EUA seguirão dialogando com o Brasil, após a reeleição do presidente Lula.

Em Paris, Vieira teve uma agenda de reuniões bilaterais com os chanceleres da França, Jean-Noël Barrot; do Egito, Badr Abdelatty; da Alemanha, Johann Wadephul, e também com a representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas. Da sessão do G7, Vieira já está indo para a Turquia, onde participa da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31).

Rubio ficou em Paris num encontro com o ministro ucraniano, Andrii Sybiha, e para participar de um almoço de trabalho do G7 em apoio ao governo da Ucrânia. Os Estados Unidos participam de outra reunião com o país europeu e a Rússia para discutir um desfecho para a guerra. Desde fevereiro, não havia um encontro de negociação como esse.

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