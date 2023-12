Reunião entre Lula e presidente da Guiana sobre ameaças da Venezuela é adiada

A- A+

O encontro de Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Guiana, Irfaan Ali, que ocorreria nesta sexta-feira (1º) às margens COP-28, em Dubai, foi adiado. Segundo fontes da diplomacia brasileira, a reunião ainda pode ocorrer no sábado, quando a comitiva do Brasil ainda estará na conferência do clima. A conversa foi marcada para discutir a ameaça da Venezuela de invadir e anexar dois terços do território de Essequibo, que pertence à ex-colônia britânica.

Nesta sexta-feira, a Corte Internacional de Justiça de Haia determinou que a Venezuela não tome nenhuma ação agressiva contra a região fronteiriça de Essequibo, contestada por Caracas como parte de seu território, às vésperas da realização de um polêmico referendo sobre o tema.

O tribunal internacional acatou o pedido da Guiana, que administra a região há décadas, por medidas provisórias, reconhecendo que os últimos anúncios e ações da cúpula do governo de Nicolás Maduro representam um risco urgente na região.

Veja também

GUERRA ISRAEL-HAMAS Israel e Hamas se acusam mutuamente pelo fracasso para prorrogar trégua