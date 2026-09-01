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Internacional

Reunião EUA-Coreia do Norte parece possível a qualquer momento, segundo inteligência de Seul

Presidente americano, Donald Trump, mencionou a ideia de uma nova reunião com o líder norte-coreano Kim Jong Un, mas até agora só recebeu publicamente o silêncio de Pyongyang

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O líder norte-coreano Kim Jong Un (à esquerda) e o presidente dos EUA, Donald Trump, apertam as mãos durante uma reunião em 30 de junho de 2019O líder norte-coreano Kim Jong Un (à esquerda) e o presidente dos EUA, Donald Trump, apertam as mãos durante uma reunião em 30 de junho de 2019 - Foto: Brendan Smialkowski/AFP

Uma reunião de cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte parece "possível a qualquer momento", pois surgiram indícios de diálogo entre os dois países, afirmou nesta terça-feira (1) um parlamentar que citou a agência de inteligência de Seul.

O presidente americano, Donald Trump, mencionou a ideia de uma nova reunião com o líder norte-coreano Kim Jong Un, mas até agora só recebeu publicamente o silêncio de Pyongyang.

"A respeito da cúpula entre Coreia do Norte e Estados Unidos, houve uma análise de que deve ser considerada possível a qualquer momento", declarou à imprensa o parlamentar sul-coreano Youn Kun-young, que citou um relatório do Serviço Nacional de Inteligência.

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O parlamentar acrescentou que "embora não tenham sido apresentados dados sobre contatos concretos entre ambas as partes, há indícios de diálogo".

Os exercícios navais que começarão em 7 de setembro entre os Estados Unidos e seus aliados Coreia do Sul e Japão provocaram uma resposta irritada de Pyongyang.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte afirmou na segunda-feira que as manobras "constituem uma ameaça" para a nação e outros países da região.

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