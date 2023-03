Reunião pretende controlar acesso de banhistas na praia de Piedade, em Jaboatão, próximo à Igrejinha

A- A+

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) e representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, e do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), se reunirão, esta semana, para a redefinição do protocolo e controle de acesso dos banhistas na praia de Piedade, em Jaboatão, nas proximidades da Igrejinha.

A reunião extraordinária será realizada pelo Cemit. A informação foi divulgada em nota após um adolescente de 14 anos ter sido vítima de um incidente com tubarão na localidade na manhã deste domingo (5).

O jovem, mordido na coxa direita, estava num local proibido para banho de mar. O adolescente passou por cirurgia e está em estado grave, mas estável, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife.

“O presidente do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o coronel do Corpo de Bombeiros Robson Roberto, informa que, ainda nesta semana, serão convidados para uma reunião extraordinária os representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de Jaboatão e do Ministério Público, para redefinição de protocolo e controle de acesso à banhistas da área onde ocorreu o ataque de tubarão, na manhã deste domingo (05)”, informou o Cemit em nota.

Entenda o caso

O incidente aconteceu por volta das 11h20, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nas proximidades da Igrejinha de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima, um adolescente de 14 anos, estava na praia acompanhado do tio.

O jovem foi retirado do mar pelo tio e resgatado pelo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que socorreu a vítima para o bairro do Derby, na área central do Recife.

No local, uma ambulância de suporte avançado do Samu Recife o aguardava para realizar a transferência para o Hospital da Restauração, também no bairro do Derby.

