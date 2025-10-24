Reunião Trump-Kim "não está prevista" em viagem à Ásia
Trump afirmou que espera voltar a se reunir com Kim, possivelmente ainda este ano
O presidente Donald Trump não tem planos de se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante sua visita à Coreia do Sul na próxima semana, afirmou nesta sexta-feira (24) um alto funcionário americano, apesar das especulações sobre um possível encontro durante sua viagem pela Ásia.
"O presidente, claro, já expressou sua disposição de se reunir com Kim Jong Un no futuro. Mas não há nada previsto para esta viagem", disse o funcionário, sob condição de anonimato, em conversa com jornalistas.
O ministro da Unificação da Coreia do Sul, Chung Dong-young, afirmou nesta sexta-feira acreditar haver uma "probabilidade considerável" de que Trump se encontre com Kim durante sua visita à península na próxima semana.
Está previsto que Trump chegue à Coreia do Sul na quarta-feira para participar do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).
A Coreia do Norte parece "atenta aos Estados Unidos, e vários indícios (...) sugerem uma possibilidade considerável de um encontro", declarou o ministro Chung à imprensa.
Segundo veículos americanos, membros do governo discutiram em privado a possibilidade de organizar uma reunião entre Trump e Kim, que se encontraram pela última vez em 2019, durante o primeiro mandato do republicano.
Por sua vez, o líder norte-coreano declarou no mês passado que guarda "boas lembranças" de Trump e que está aberto ao diálogo caso Washington abandone sua "delirante" exigência de que Pyongyang renuncie a seu arsenal nuclear.
Seul pediu nesta sexta-feira que ambos os líderes não deixem escapar a oportunidade.
"Não quero perder nem 1% de chance", disse Chung, cujo ministério é responsável pelas delicadas relações com o Norte. "Eles precisam tomar uma decisão."