RIO DE JANEIRO Reuniões do Brics no Rio movimenta o Copacabana Palace, em meio a hospedagem de Lady Gaga Hotel na orla de Copacabana serve de base para reuniões entre representantes dos 11 países do bloco

A movimentação de comitivas diplomáticas e o forte esquema de segurança transformaram, nesta terça-feira, a orla de Copacabana em um corredor de autoridades internacionais. O tradicional Copacabana Palace abriga chanceleres que participam de reuniões do Brics, bloco que hoje reúne 11 países do Sul Global.



Logo nas primeiras horas do dia, carros oficiais e batedores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) passaram a circular com frequência na Avenida Atlântica, fechando temporariamente trechos para garantir a passagem das delegações.

No Palácio do Itamaraty, diplomatas de países como China, Rússia, Índia, África do Sul têm se reunido para avançar nas pautas de cooperação multilateral, integração econômica e governança. A movimentação intensa em frente chamou atenção também de turistas e curiosos.

Muitos se surpreenderam com os bloqueios viários e o grande número de policiais. Parte da movimentação se deve à presença da cantora Lady Gaga, que está hospedada no hotel e se apresenta no sábado, 3 de maio, na Praia de Copacabana. Fãs da artista chegaram a pensar que o esquema fosse montado para protegê-la, mas a PRF esclareceu que todo o planejamento é voltado à segurança dos chanceleres.

— Só percebi que era coisa de governo quando vi as bandeiras nos carros e os seguranças com crachás diplomáticos. Achei que estavam esperando a Lady Gaga aparecer na sacada — contou a turista uruguaia Paula Méndez, que passeava pelo calçadão.

Outra fã da cantora viu movimentações diferentes para as duas comitivas: a da estrela e a dos diplomatas.

— Quando a Gaga chegou, os seguranças fizeram um cordão no entorno do hotel. Estava aqui e tentei vê-la, mas não deu para chegar perto. Esse policiamento dá a entender que é para ela. O Rio é assim mesmo: são vários eventos internacionais acontecendo ao mesmo tempo — declarou a carioca Maria Eduarda, fã da cantora que estava desde a madrugada em frente ao hotel.

A expectativa é de que os trabalhos no Rio se estendam até a quarta-feira. De lá, as delegações devem seguir para Brasília, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá os chefes de Estado para a reunião principal.

