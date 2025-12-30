A- A+

ANO NOVO Réveillon 2026: Programação de Olinda terá orquestras, queima de fogos e cortejo do Acorda Povo O evento de fim de ano é totalmente gratuito e acontece em pontos estratégicos e específicos da cidade

A festa da virada em Olinda já tem roteiro definido para celebrar a chegada de 2026.

A programação do Réveillon, realizada pela Prefeitura de Olinda, contará com orquestras, cortejo tradicional e espetáculo pirotécnico, queima de fogos de artifício, em pontos estratégicos da cidade, com atividades gratuitas e abertas ao público.

Programação

Orquestra fixa – abertura das comemorações

Horário: 21h à 1h

Local: Praça Duque de Caxias

O Réveillon inicia com a orquestra fixa animando o público na Praça Duque de Caxias, promovendo um clima festivo para a chegada do novo ano.

Orquestra itinerante – pelas ruas da cidade

Horário: 22h às 2h

Percursos:

1 - Saindo das imediações do Hotel Quatro Rodas até o antigo GBarbosa;

2 - Saindo da Rua Carlos Leite Moreira até o DOM.

A orquestra itinerante circulará pelas ruas levando frevo e animação, acompanhando moradores e visitantes rumo ao amanhecer.

Queima de fogos – celebração da virada

Horário: 0h

Locais: Trechos da Ilha da Amizade e do Colégio DOM, e no Alto da Conquista

A cidade será iluminada com fogos de artifício, marcando oficialmente a chegada de 2026.

Acorda Povo – o amanhecer com tradição

Horário: 5h às 7h

Percurso: Saindo da Igrejinha de Rio Doce até a Praça do Quartel

Após a virada, o tradicional Acorda Povo sai às ruas para manter viva a cultura local com música, ritmo e celebração ao nascer do sol.

O Réveillon de Olinda é realizado com apoio da Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Veja também