ANO NOVO

Réveillon 2026: Programação de Olinda terá orquestras, queima de fogos e cortejo do Acorda Povo

O evento de fim de ano é totalmente gratuito e acontece em pontos estratégicos e específicos da cidade

Queima de fogos na Orla de OlindaQueima de fogos na Orla de Olinda - Foto: Secom PMO / Divulgação

A festa da virada em Olinda já tem roteiro definido para celebrar a chegada de 2026.

A programação do Réveillon, realizada pela Prefeitura de Olinda, contará com orquestras, cortejo tradicional e espetáculo pirotécnico, queima de fogos de artifício, em pontos estratégicos da cidade, com atividades gratuitas e abertas ao público.

Programação
Orquestra fixa – abertura das comemorações

O Réveillon inicia com a orquestra fixa animando o público na Praça Duque de Caxias, promovendo um clima festivo para a chegada do novo ano.

Orquestra itinerante – pelas ruas da cidade

A orquestra itinerante circulará pelas ruas levando frevo e animação, acompanhando moradores e visitantes rumo ao amanhecer.

Queima de fogos – celebração da virada

A cidade será iluminada com fogos de artifício, marcando oficialmente a chegada de 2026.

Acorda Povo – o amanhecer com tradição

Após a virada, o tradicional Acorda Povo sai às ruas para manter viva a cultura local com música, ritmo e celebração ao nascer do sol.

O Réveillon de Olinda é realizado com apoio da Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal.

