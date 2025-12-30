Réveillon 2026: confira programação do Recife e RMR para celebrar a chegada do Ano Novo
Região Metropolitana do Recife terá programação extensa e diversa, com atrações para todos os gostos
A chegada do novo ano já é uma realidade, e as celebrações, claro, seguem na virada desta quarta (31) para a quinta-feira, 1° de janeiro de 2026. No Recife e Região Metropolitana, o Réveillon terá programação extensa e diversa, com atrações para todos os gostos.
Na capital pernambucana, a festa continua na Virada Recife 2026, na praia do Pina, Zona Sul da cidade. A festa vai das 17h às 5h30 da quinta, e passam pelo palco Wesley Safadão , Matheus & Kauan, Alceu Valença, Lipe e Matheus Moraes.
À 0h, Recife também terá um espetáculo de 10 minutos do “Show de Réveillon Piro Lazer Musical”. A apresentação une 15 toneladas de fogos de artifício com canhões de laser sincronizados e música pernambucana do show da Virada Recife.
A capital também terá três polos descentralizados para celebrar a chegada de 2026. Eles ficam localizados na Lagoa do Araçá, Zona Sul; Morro da Conceição, na Zona Norte; e Ibura, Zona Oeste.
Confira, abaixo, a programação do Réveillon 2026 do Recife.
Virada Recife 2026
31 de dezembro (das 17h às 5h30)
Wesley Safadão
Matheus & Kauan
Alceu Valença
Lipe
Matheus Moraes
Polos descentralizados do Recife
Lagoa do Araçá
(Rua Nova Verona, s/n – Lagoa do Araçá – Imbiribeira)
18h - Coco dos Pretos
19h – Allan Dibôa
22h – Almério
0h – Maestro Spok
1h30 – Nonô Germano
DJ Incidental nos intervalos
Morro da Conceição
18h – Orquestra dos Prazeres
19h – Carla Alves
20h30 – Larissa Lisboa
22h – MC Sheldon
0h – Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
1h30 – Almir Rouche
DJ Vibra nos intervalos
Ibura
(Campo da da UR-1, na Avenida Pernambuco, s/n)
17h – Afoxé Omô Nilê Ogunjá
18h – Banda Boa Toda
19h30 – Manoel Netto
21h – MC Tocha
22h30 – Luiza Ketilyn
0h – Valquíria Santana
1h30 – O Conde Só Brega
DJ John Johnis nos intervalos
Jaboatão dos Guararapes
Em Jaboatão dos Guararapes, a programação desta quarta será nos polos Candeias e Jaboatão Centro. A população poderá conferir uma programação com grandes nomes da música do estado e do Nordeste, como Raphaela Santos, Priscilla Senna e Nena Queiroga.
Confira, abaixo, a programação completa do Réveillon 2026 de Jaboatão dos Guararapes.
Jaboatão dos Guararapes
Polo Candeias - Praia
Wallace Sales e Matheus Nocaute
Sambagagem
Rayssa Bacelar
Raphaela Santos
Manoel Neto
Priscila Senna (virada do ano com a contagem)
Matheus Fernandes
Polo Jaboatão Centro - Casa da Cultura
Príncipe Alisson
Jeane e Fabinha Nunes
Rafa Pesadão
Nena Queiroga
Priscila Senna
Conde
Lucy Alves (virada do ano com contagem regressiva para o ano novo)
Olinda
Para quem busca uma programação mais calma para o Réveillon, Olinda contará com orquestras, cortejo tradicional e espetáculo pirotécnico, queima de fogos de artifício, em pontos estratégicos da cidade.
As atividades são gratuitas e abertas ao público, e acontecem nesta quarta e na quinta.
Confira, abaixo, a programação do Réveillon de Olinda
Orquestra fixa – abertura das comemorações
Horário: 21h à 1h
Local: Praça Duque de Caxias
Orquestra itinerante – pelas ruas da cidade
Horário: 22h às 2h
Percursos:
1 - Saindo das imediações do Hotel Quatro Rodas até o antigo GBarbosa;
2 - Saindo da Rua Carlos Leite Moreira até o DOM.
Queima de fogos – celebração da virada
Horário: 0h
Locais: Trecho da Ilha da Amizade e do Colégio DOM e Alto da Conquista
Acorda Povo – o amanhecer com tradição
Horário: 5h às 7h da quinta-feira (1° de janeiro)
Percurso: Saindo da Igrejinha de Rio Doce até a Praça do Quartel
Fernando de Noronha
Em Fernando de Noronha, a programação acontece na Praia do Porto, e terá três dias de festa nesta quarta (31), quinta (1°/01) e sábado (3).
A ilha receberá nomes de peso da música nacional e local, como Silva, Priscila Sennna, Xand Avião e Banda Eva.
Confira, abaixo, a programação completa do Réveillon de Fernando de Noronha.
Praia do Porto
31 de dezembro
Silva
San
Nego Noronha
Deb Lima
1° de janeiro
Matheus Fernandes
Priscila Senna
Ju Medeiros
Nena Queiroga
3 de janeiro
Xand Avião
Banda Eva
Jopin
Everton Freitas
Dayane Santos