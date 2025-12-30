Réveillon 2026: saiba o que pode e o que não pode levar para Copacabana
Detectores de metal e câmeras de reconhecimento facial serão instalados nos acessos à festa da virada
Quem escolher Copacabana para brindar a chegada de 2026 precisará passar por um rigoroso esquema de fiscalização para chegar à praia. A Polícia Militar detalhou como serão as estruturas dos 17 pontos de revista que cercarão o bairro, funcionando como uma "peneira" para garantir que a festa ocorra sem armas ou objetos perigosos.
Pela primeira vez em escala total, os acessos contarão com a dobradinha tecnológica de detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial, interligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).
Confira o que não será permitido levar para a praia na virada. Para evitar transtornos, o público deve ficar atento às restrições. Estão proibidos os seguintes itens:
Objetos cortantes, como facas, canivetes, estiletes e tesouras
Garrafas de vidro
Materiais perfurantes, como bastões de selfie pontiagudos e guarda-chuvas com ponta de metal
Fogos de artifício particulares
Veja onde estarão os pontos de revista para acessar a praia
Rua Aurelino Leal
Rua Anchieta
Av. Princesa Isabel (sentido centro)
Av. Princesa Isabel (sentido praia)
Rua Belfort Roxo
Rua Ronald de Carvalho
Rua Duvivier
Rua Hilário Gouveia
Rua Siqueira Campos
Rua Figueiredo de Magalhães
Rua Constante Ramos
Rua Xavier da Silveira
Rua Miguel Lemos
Rua Sá Ferreira
Rua Francisco Sá
Rua Rainha Elizabeth
Rua Francisco Otaviano
Além dos pontos de revista — pórticos com detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial — , dezenove pontos de bloqueio de vias impedirão a circulação de veículos não-autorizados, criando uma zona exclusiva para pedestres em toda a extensão da Avenida Atlântica (orla) e ruas transversais.