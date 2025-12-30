A- A+

BRASIL Réveillon 2026: saiba o que pode e o que não pode levar para Copacabana Detectores de metal e câmeras de reconhecimento facial serão instalados nos acessos à festa da virada

Quem escolher Copacabana para brindar a chegada de 2026 precisará passar por um rigoroso esquema de fiscalização para chegar à praia. A Polícia Militar detalhou como serão as estruturas dos 17 pontos de revista que cercarão o bairro, funcionando como uma "peneira" para garantir que a festa ocorra sem armas ou objetos perigosos.

Pela primeira vez em escala total, os acessos contarão com a dobradinha tecnológica de detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial, interligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).





Confira o que não será permitido levar para a praia na virada. Para evitar transtornos, o público deve ficar atento às restrições. Estão proibidos os seguintes itens:

Objetos cortantes, como facas, canivetes, estiletes e tesouras

Garrafas de vidro

Materiais perfurantes, como bastões de selfie pontiagudos e guarda-chuvas com ponta de metal

Fogos de artifício particulares

Veja onde estarão os pontos de revista para acessar a praia

Rua Aurelino Leal

Rua Anchieta

Av. Princesa Isabel (sentido centro)

Av. Princesa Isabel (sentido praia)

Rua Belfort Roxo

Rua Ronald de Carvalho

Rua Duvivier

Rua Hilário Gouveia

Rua Siqueira Campos

Rua Figueiredo de Magalhães

Rua Constante Ramos

Rua Xavier da Silveira

Rua Miguel Lemos

Rua Sá Ferreira

Rua Francisco Sá

Rua Rainha Elizabeth

Rua Francisco Otaviano

Além dos pontos de revista — pórticos com detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial — , dezenove pontos de bloqueio de vias impedirão a circulação de veículos não-autorizados, criando uma zona exclusiva para pedestres em toda a extensão da Avenida Atlântica (orla) e ruas transversais.

