Réveillon Amoré movimenta turismo no litoral sul pernambucano pelo segundo ano

O Réveillon Amoré, parceria entre a Carvalheira e a We Make, vai contar com atrações de peso este ano. Desta vez, o evento vai reunir nomes como Vintage Culture, Ludmilla, Dennis DJ, Menos É Mais, Pedro Sampaio, Matheus e Kauan, Nattan, Dubdogz, Banda Eva e Silva, que prometem animar os seis dias de evento para receber 2024 em grande estilo.

Pelo segundo ano consecutivo, o Amoré vai contar com festas diurnas - no Beach Club Moréa, que esse ano traz novidades como o Grupo Menos É Mais e a dupla Matheus e Kauan - e noturnas, que vão marcar o encerramento de 2023 e celebrar a chegada de 2024. Entre os labels confirmados estão ainda o Numanice, Memories e Borogodó, queridos pelo público. Os agitos acontecem do dia 26 de dezembro até a festa da virada, no dia 31.

A expectativa é que o agito reúna turistas de diversas partes do Brasil, movimentando o litoral pernambucano, conhecido por seus atrativos naturais e diversas opções de lazer. "Porto de Galinhas é um destino muito procurado no período das festas de fim de ano. Durante essa época, a movimentação na região fica intensa - registrando uma ocupação hoteleira com média de 98% - com muitos visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo circulando entre os atrativos do destino", pontua o presidente do Porto de Galinhas Convention, Otaviano Maroja.

Foi pensando nesse grande fluxo e buscando valorizar as praias pernambucanas, que a Carvalheira escolheu levar o Amoré para o local. Outro ponto que é de extrema importância para os produtores do evento é a responsabilidade social, incentivando a coleta seletiva, descarte em locais adequados e preservação dos pontos turísticos - que ganham destaque especial para os turistas, nas redes sociais do evento.

>> Confira o Line Up completo:

26 DEZ

MORÉA Beach Club

Clayton e Romário . 5521 . Bloco das Gaúchas . Korossy

27 DEZ

BENÇÃO | Full Open Bar

Dennis . Bruno Be . Cix + Bruna Lennon . Korossy

MORÉA Beach Club

Matheus e Kauan . Vou Zuar . Kelner . Cix . Rafa M . Sambarrasta

28 DEZ

Numanice | Full Open Bar

Ludmilla . Locos . Cix + Bruna Lennon . Korossy

MORÉA Beach Club

Natiruts . DDP . Bruna Lennon . Rafa M . Sambar&Love

29 DEZ

Memories| Full Open BarVintage Culture . Maz . Doozie

MORÉA Beach Club

Menos é Mais . Xand Avião . Felipe Mar . Bruna Lennon . Korossy

30 DEZ

Borogodó | Full Open BarNattan . Banda Eva . Felipe Mar . Korossy

MORÉA Beach Club

Silva . É O Tchan . Cix . Sambar&Love . Rafa M

31 DEZ

Réveillon Amoré | All Inclusive

Pedro Sampaio . Dubdogz . Locos . Kelner . Rafa Mesquita . Korossy

