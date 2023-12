A- A+

ANO NOVO Réveillon de Jaboatão dos Guararapes contará com esquema especial de serviços; confira Celebração da virada do ano no município terá início no dia 30 de dezembro

Com dois dias de festa e diferentes polos, o Réveillon do município de Jaboatão dos Guararapes contará com um esquema especial de serviços para garantir a celebração dos moradores e turistas.

Neste ano, a comemoração terá início no sábado (30), com shows na orla da praia de Candeias, ponto central da festa. No primeiro dia, passarão pelo palco os artistas Telmo Santiago, Rogerio Som, André Rio e Maiara e Maraísa.

Já no domingo (31), as atrações são a Barca Maluka, Walter e Sua Orquestra, Orquestra de Pau, Corda Evolução e Convidados, Priscila Senna, Felipe Amorim, Avyne Vinne e Raphaela Santos.

Durante a virada, o palco de Candeias, que está instalado nas imediações do Sesc, contará com um show de fogos de 12 minutos.

Na orla, serão montados camarotes acessíveis com prioridade para usuários de cadeira de rodas, que vão poder assistir aos shows e queima de fogos com conforto e segurança. Os pontos também contarão com intérpretes de libras e cada usuário terá direito a um acompanhante.

O mesmo esquema de acessibilidade estará disponível na Praça do Rosário, no Jaboatão Centro. O local também será ponto de festa e receberá uma queima de fogos de 10 minutos durante a virada. No domingo (31), o polo contará com os shows de Tio Bruninho, Jeane Cris, Allan Carlos, Raphaela Santos e Conde Só Brega.

Um esquema de trânsito foi definido para garantir a circulação dos moradores e turistas. A partir das 15h do sábado (30), a avenida Bernardo Vieira de Melo e as ruas paralelas serão interditadas. Apenas os moradores da área do evento, que receberam adesivo de identificação, poderão circular.

Já em Jaboatão Centro, a avenida Barão de Lucena será interditada a partir das 17h do domingo (31). Em ambos os polos, serão disponibilizados serviços como limpeza, segurança, iluminação, posto médico, conselho tutelar, coleta seletiva, orientação, fiscalização, entre outros.

Nos locais, apenas comerciantes que foram cadastrados previamente poderão trabalhar durante a festa. Na área do evento, será proibida a instalação de jogos de mesa e cadeiras, toldos e tendas.

Também estará proibida a circulação com vidro, braseiro, fogo a gás e utensílios perfurocortantes, fogos de artifício e a presença de animais de grande porte.

