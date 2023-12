Réveillon de Jaboatão terá Maiara e Maraísa, Felipe Amorim, Priscila Sena, Raphaela Santos e o Conde

A- A+

A festividade de Réveillon em Jaboatão dos Guararapes contará com celebração nos dias 30 e 31. Para receber 2024, a Prefeitura de Jaboatão contratou como principais atrações do Réveillon os artistas Maiara e Maraísa, Felipe Amorim, Priscila Sena, Telmo Santiago, Rogério Som, André Rio, A Barca Maluka, Raphaela Santos, Jeane Cris, Allan Carlos e o Conde.

Ainda não foram divulgados os horários de cada atração no evento.



Na cidade, a celebração é realizada com queima de fogos e palcos montados na orla da praia de Candeias, nas imediações do Sesc; e no dia 31, no Jaboatão Centro, no estacionamento da Casa da Cultura, próximo à Praça do Rosário.





A programação ainda conta com Walter e sua Orquestra, Orquestra de Pau e Corda Evocações convidando Condinho, Grupo Samba que eu Gosto e Coco do Serrote; Alisson, o Príncipe; Rucca, Leo Holl, Antônio Alberto e Cicinho do Acordeon.



Em Candeias, a festa no dia 30 começa às 17h e termina a 1h. No dia 31, a programação segue das 19h às 03h30. No Jaboatão Centro, as atrações começam as apresentações no dia 31 de dezembro, das 19h às 02h.



Para abrilhantar ainda mais a festa e garantir a alegria da população, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes está organizando um inesquecível espetáculo de luzes, cores e imaginação com a queima de fogos de artifício na virada do Ano Novo.



Em Candeias, o show de fogos vai durar 12 minutos. No Jaboatão Centro, o brilho dos fogos vai cobrir o céu por dez minutos. A expectativa, de acordo com a prefeitura, é reunir milhares de pessoas na orla e no Jaboatão Centro.

