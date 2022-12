Réveillon de Petrolina tem Fabinho Testado, Diego Souza, Ana Costa e Pisadinha de Luxo

A- A+

Petrolina, no Sertão de Pernambuco, terá dois dias de festa para celebrar o Réveillon, o sábado (31) e o domingo (1º). O festival Virada Petrolina será na Porta do Rio com uma grande estrutura para receber os moradores e turistas.

O palco de aproximadamente 200 m² tem dois camarins, 25 banheiros químicos e estrutura dos fogos de artifício para o show pirotécnico. Na festa, também será instalado um cronômetro para a contagem regressiva, segundo a prefeitura.

No sábado (31), a partir das 20h30, com Fabinho Testado, Diego Souza, Ana Costa e Pisadinha de Luxo. Já no domingo (1), às 17h30, a população vai poder curtir o som de Zezo, Elisson Castro e Sérgio do Forró.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Jorge Assunção, afirmou que tudo foi pensado para que as pessoas possam aproveitar os dois dias de festa.

“Estamos acompanhando e fiscalizando desde o início da montagem da estrutura”, pontuou Jorge.

Ônibus

A Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (AMMPLA) adotará a Operação Corujão, que tem como objetivo facilitar o deslocamento de moradores de bairros distantes até o evento. De acordo com o diretor-presidente da AMMPLA, Franklin Alves, serão disponibilizados quatro ônibus por noite.

- Sábado (31/12) terá ônibus das 00h às 4h30:

Para os bairros da Zona Leste (do Henrique Leite ao Vivendas): o terminal será na Avenida Guararapes (em frente ao Itaú)

Para os bairros da Zona Oeste (do Pedra Linda ao Nova Petrolina): o terminal será na Avenida Joaquim Nabuco (em frente ao Colégio Auxiliadora)

- Domingo: (01/01) terá ônibus das 00h às 01h:

Para os bairros da Zona Leste (do Henrique Leite ao Vivendas): o terminal será na Avenida Guararapes (em frente ao Itaú)

Para os bairros da Zona Oeste (do Pedra Linda ao Nova Petrolina): o terminal será na Avenida Joaquim Nabuco (em frente ao Colégio Auxiliadora)

