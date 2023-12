A- A+

Revéillon 2024 Réveillon do Recife: confira a ordem dos shows no Polo Pina e horários dos polos descentralizados Nomes como Ivete Sangalo, Alceu Valença, Priscila Senna e Conde animam a festa na Zona Sul do Recife

A poucos dias da virada do ano, a população já se programa para celebrar a chegada de 2024 e curtir as festas de Réveillon que tomam conta do Recife. Na Cidade, a prefeitura montou um modelo inédito de celebração, com três dias de festa e polos descentralizados.

O principal deles é o Polo Pina, na Zona Sul, que vai reunir nomes como Ivete Sangalo, Alceu Valença, Mari Fernandez, João Gomes, Xand Avião, Priscila Senna e Conde.

Confira, abaixo, a ordem de programação dos shows no Polo Pina. As apresentações começam às 19h, mas os horários das atrações ainda não foram divulgados. Também veja, estas já com horários, as programações dos outros polos de agito:

GRADE DE PROGRAMAÇÃO

POLO PINA



Dia 29 (Sexta-feira)

Maestro Spok

Letícia Bastos

Raphaela Santos

João Gomes

Xand Avião



Dia 30 (Sábado)

Nena Queiroga

Geraldinho Lins

Priscila Senna

Nattan

Ivete Sangalo



Dia 31 (domingo)

Conde

André Rio

Alceu Valença

Mari Fernandez

Felipe Amorim

POLOS DESCENTRALIZADOS

POLO LAGOA DO ARAÇÁ (Rua Nova Verona)

Dia 29 (sexta-feira)

18h30 - Allan di Boa

20h - Nonô Germano

21h30 - Adilson Ramos

23h - Clara Sobral

0h30 - Nando Cordel

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Dia 30 (sábado)

18h30 - Gabi do Carmo

20h - Martins

21h30 - Isadora Melo

23h - Almério

0h30 - Fundo de Quintal

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Dia 31 (domingo)

19h - Myllena Dantas

20h30 - Bia Villa Chan

22h - Ed Carlos

23h30 - Rafa Lira

1h - Lekinho Campos

DJ Pepe Jordão nos intervalos



POLO IBURA (Avenida Pernambuco)

Dia 29 (sexta-feira)

18h30 - Helton Lima

20h - Anderson Neiff

21h30 - Marron Brasileiro

23h - Michelle Melo

0h30 - Banda Sentimentos

DJ Jonh Johnis e DJ Vibra nos intervalos

Dia 30 (sábado)

18h30 - Luiza Ketilyn

20h - Sassarico

21h30 - MC Elvis

23h - Valquíria Santana

0h30 - MC Tocha

DJ Vibra nos intervalos



Dia 31 (domingo)

19h - Roginho

20h30 - JP Gomes

22h - Samba pernambucano: Belo Xis, Ramos Silva e Wellingthon do Pandeiro

23h30 - Banda Kitara

1h - Sem Compromisso

DJ Vibra nos intervalos

POLO MORRO DA CONCEIÇÃO (Rua Morro da Conceição)

Dia 29 (sexta-feira)

18h30 - Gustavo Travassos

20h - MC Tróia

21h30 - Karynna Spinelli

23h - João do Morro

0h30 - Molejo

DJ Babilônia nos intervalos

Dia 30 (sábado)

18h30 - Manoel Neto

20h - Gerlane Lops (participação Luiza Pérola)

21h30 - Almir Rouche

23h - Sheldon

0h30 - Tayara Andreza

DJ Babilônia nos intervalos

Dia 31 (domingo)

19h - Lucas dos Prazeres

20h30 - Danielzinho

22h - Dayanne

23h30 - Allex Junior

1h - Bateu a Química

DJ Babilônia nos intervalos

Veja também

argentina Argentinos vão às ruas contra "decretaço" e sindicatos apresentam ação judicial para barrar medida