FELIZ 2024 Réveillon do Recife terá três dias de festa com atrações locais e nacionais, anuncia prefeitura De acordo com a gestão municipal, atrações serão reveladas na próxima semana

A chegada do ano de 2024 será celebrada no Recife com três dias de festa. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (27). As comemorações do Réveillon na capital pernambucana terão início no dia 29, passando pelo dia 30 e chegando à apoteose em 31 de dezembro.

De acordo com a prefeitura, o modelo pioneiro na cidade será implementado na praia do Pina, com atrações locais e nacionais. Será feita uma parceria inédita com a iniciativa privada para a realização das festividades. Não haverá custos para os cofres municipais e o acesso da população será gratuito.

“O mundo realiza grandes festas de Réveillon, atraindo milhares de turistas nesse período. O Recife não pode ficar de fora desse importante circuito. Estamos inaugurando na capital pernambucana um novo formato, com um novo modelo de concessão, que vai contribuir para baratear e abrilhantar essa bonita festa global, que é pública”, destaca o secretário de Turismo e Lazer, Antonio Coelho.

O parceiro privado será escolhido pela Prefeitura do Recife por meio de um processo licitatório. O contrato firmado terá duração de dois Réveillons. A empresa vencedora terá a responsabilidade de realizar todo o evento, da montagem da estrutura à contratação dos shows. A contrapartida será a exploração comercial de uma área próxima ao palco.

O investimento privado, neste primeiro ano, está orçado em cerca de R$ 7 milhões, segundo a prefeitura. A gestão destaca que este será um "modelo que irá gerar economia de recursos ao erário municipal ao mesmo tempo em que garantirá a munícipes e turistas o acesso a uma estrutura ainda mais robusta e a uma festa à altura da cidade".

Na próxima semana, a Prefeitura do Recife deverá divulgar todas as atrações do Réveillon 2024. A administração municipal estima que cerca de 350 mil pessoas devam participar da festa.

Polos descentralizados

Além da festa no Pina, a prefeitura irá criar novos polos e ampliar os pontos de queima de fogos. Haverá três polos descentralizados na capital: Lagoa do Araçá, Ibura e Morro da Conceição.

