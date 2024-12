Réveillon de Jaboatão dos Guararapes terá quatro dias de festa; veja primeiras atrações

A- A+

O Réveillon de Jaboatão dos Guararapes vai ter quatro dias de festa para comemorar a chegada de 2025. Os festejos vão de 28 a 31 de dezembro, na orla de Candeias, que vai receber as principais atrações. Ainda no dia 31, também vai ter festa em Jaboatão Centro, com palco em frente à Casa da Cultura.



Dentre as principais atrações confirmadas, estão Cláudia Leitte, Mano Walter e Priscila Senna.

Programação para os católicos

A abertura da festa vai contar, pela primeira vez, com uma programação completamente voltada para o público católico.

"Haverá celebração de uma missa e apresentações religiosas, para iniciarmos nossa programação agradecendo com muita fé, por todas as conquistas de 2024. Além disso, nos quatro dias teremos a participação de artistas jaboatonenses, valorizando a cultura local, como sempre temos feito em nossa gestão”, explicou o prefeito Mano Medeiros.

As apresentações vão ser na orla de Candeias, com presença, inclusive, do DJ Rooney, que é de Jaboatão e traz um repertório religioso.

Principais atrações

Claudia Leitte é a principal atração do Réveillon de Jaboatão. - Foto: Divulgação

O segundo dia, 29, será dedicado às crianças com uma programação infantil. A orla de Candeias receberá brinquedos infláveis, além das atrações A Barka Maluca e Banda Alegria de Brincar. Já o dia 30, a noite vai ser comandada por Dilsinho, Vitor Fernandes e Clara Sobral. Artistas de Jaboatão também terão espaço, com apresentações de Sambagagem e de Allan Carlos.

O dia mais esperado, claro, vai ser 31 de dezembro, último do ano. Na orla, a programação começa com a apresentação de Forró do Loirão e de uma orquestra com os convidados 90 Graus: os artistas jaboatonenses Jeanny, Rafa Pesadão, Samba Que Eu Gosto e Fabianna Nunes. Também sobem ao palco o cantor Mano Walter e a cantora Cláudia Leitte. Os intervalos dos shows vão ser conduzidos pelo DJ Emerson 7K.

Em Jaboatão Centro, no dia 31, a festa começa com o Tio Bruninho, a Orquestra Evocações e os convidados jaboatonenses: Alisson Príncipe, Antonio Alberto, Leo Hal, Condinho e Rucca. O polo também contará com a animação de Rogério Som e o brega romântico de Priscila Senna.

Para a virada, o público vai poder conferir ainda um show pirotécnico, com 15 minutos de queima de fogos na orla de Candeias e 10 minutos em Jaboatão Centro.

Em breve, a prefeitura do município vai divulgar a grade completa, com horários das apresentações, além de detalhes sobre a contagem regressiva para o ano que vai chegar.



