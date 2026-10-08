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Consulta Pública

Revisão de regras para pesca amadora está em consulta pública

Interessados podem participar até 18 de novembro

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A pesca amadora ou esportiva é a atividade praticada com equipamentos ou apetrechos previstos em legislação específicaA pesca amadora ou esportiva é a atividade praticada com equipamentos ou apetrechos previstos em legislação específica - Foto: Chico Barros/MPA

Está aberta até 18 de novembro uma consulta pública para revisão de normas relacionadas à pesca amadora e esportiva. Os interessados podem participar por meio da plataforma Brasil Participativo. 

O objetivo é colher subsídios para a revisão da Instrução Normativa MPA  nº 5/2012. O dispositivo regulamenta a inscrição e a concessão de licenças a pessoas físicas no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), na categoria Pescador Amador ou Esportivo.

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Também disciplina a concessão da autorização para competição de pesca amadora ou esportiva às pessoas jurídicas responsáveis pela realização ou organização desses eventos.  

O público principal das consultas são os pescadores amadores ou esportivos, entidades representativas de classe, colegiados e órgãos públicos.  

A pesca amadora ou esportiva é a atividade praticada com equipamentos ou apetrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou esporte. É considerada de natureza não comercial, no que se refere ao produto de sua captura, sendo vedada a comercialização do que foi capturado. 

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