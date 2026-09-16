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ESTADOS UNIDOS Revista é devolvida a biblioteca nos EUA após 132 anos de atraso; multa passaria de R$ 62 mil Exemplar da The Century Illustrated Monthly Magazine, publicado em 1894, estava fora da Concord Public Library havia 48.220 dias

Uma revista publicada em 1894 foi devolvida à Concord Public Library, em New Hampshire, nos Estados Unidos, depois de permanecer 132 anos fora da instituição. O exemplar da The Century Illustrated Monthly Magazine retornou à biblioteca na semana passada, poucos dias depois de a instituição anunciar uma suspensão das multas por atraso.

A publicação estava 48.220 dias atrasada. Pela regra de cobrança da biblioteca, o período teria resultado em uma multa de US$ 12.055 (cerca de R$ 62 mil na cotação atual), segundo a BBC.

Revista estava em uma casa havia décadas

O homem que devolveu o exemplar se identificou apenas como John. Segundo ele, a revista estava em sua casa “há décadas”, mas ele não sabia como havia chegado até sua residência.

John decidiu levar a publicação de volta à biblioteca depois de ler uma reportagem no jornal local sobre a suspensão temporária das multas por atraso.

A Concord Public Library comentou o caso em sua página no Facebook e contou que a anistia estava levando materiais atrasados de volta à instituição.

"Presenciamos muitos rostos felizes desde que anunciamos nossa suspensão das multas", disseram.

Na mesma publicação, a biblioteca acrescentou: "É claro que esperávamos que livros muito atrasados fossem devolvidos, mas certamente não algo do fim do século XIX!"

Exemplar será preservado

A revista não deverá voltar a circular entre os usuários.

"Compreensivelmente, ela não voltará a circular, mas talvez mereça um lugar na Concord Room", anunciou a biblioteca.

A Concord Room é uma área da biblioteca dedicada à história local. John também não precisará pagar a multa que teria acumulado durante os 48.220 dias de atraso.

"Felizmente, ele não terá que pagar a multa de US$ 12.055 por estar 48.220 dias atrasado".

A Concord Public Library iniciou uma anistia de um ano para multas por atraso em 1º de setembro de 2026. O objetivo é avaliar os efeitos de uma “biblioteca sem multas”.

Foi durante esse período que a revista publicada em 1894 acabou retornando à instituição.

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