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Projeto de sucesso Revista Viva a Vida 60+ celebra três anos com palestra sobre diversidade etária Consultor Mauro Wainstock foi a principal atração da comemoração nesta terça-feira (24), no Pina

Pioneira em Pernambuco com temas direcionados aos idosos, a revista Viva a Vida 60+ comemorou os três anos de fundação nesta terça-feira (24), em evento realizado no empresarial JCPM Trade Center, no Pina, Zona Sul do Recife.

A celebração do aniversário da revista foi conduzida pelos diretores executivos da Viva a Vida 60+, Sérgio Moury Fernandes e Luciano Moura. Integrantes do projeto, empresários e convidados participaram do evento.

Palestra

Como já é tradição, a comemoração da revista conta com uma palestra especial para os convidados. O tema deste ano foi "Diversidade etária: desafios e oportunidades" e teve a participação do consultor Mauro Wainstock.

Com uma larga experiência na área, Mauro compartilhou ideias sobre os desafios vivenciados pelas pessoas acima dos 60 anos. Antes de subir ao palco, o especialista agradeceu o convite e parabenizou a revista pela comemoração.

“Parabenizar a revista pelos três anos e que esse número se multiplique cada vez mais. Um evento grandioso”, iniciou.

O palestrante ressaltou que, atualmente, há cinco gerações de pessoas atuando no mercado de trabalho. Essa integração é fundamental para realizar resultados relevantes.

“Mais importante do que falar de gerações é falar de interseccionalidade. E falar sobre a integração de todas as pessoas. Cada um vem de realidades diferentes, experiências distintas. Quando junta várias gerações ao mesmo tempo dá uma pluralidade. E qualquer tipo de solução é mais assertiva a partir desse cenário”, completou.

De acordo com Mauro Wainstock, as pessoas 60+ que seguem no mercado precisam buscar a inovação para manter o nível de entrega.

“Ser sempre ativo, aprender o tempo todo e ser solucionador e também poder transmitir seu conhecimento e sua experiência. São pessoas que passaram 30, 40 ou 50 anos no mercado de trabalho. Quanto vale isso no mercado? Estamos falando hoje de reinvenção. Isso é o que um profissional 60+ tem dentro dele. São vivências práticas que fazem toda a diferença no mercado”, analisou.

Revista Viva a Vida 60+

A Revista Viva a Vida 60+ foi lançada em 2023 com uma ideia inovadora no estado ao abordar com matérias, reportagens, entrevistas e opiniões pautas destinadas a essa parcela da população.

A revista tem edições bimestrais nas versões digital e impressa. A publicação busca abordar com um viés positivo temas das áreas da saúde, moda e beleza, viagens, economia, família, direitos dos idosos e filantropia.

Segundo o diretor executivo da Viva a Vida 60+, Luciano Moura, os três anos da revista são de sucesso com o público e no âmbito comercial.

“No começo era um sonho, hoje em dia podemos dizer que estamos chegando no caminho da maturidade. O projeto tem dado bastante certo. Os 60 anos são o futuro do mercado. Daqui a pouco já será a maioria e temos que estar preparados para isso. A revista vem com essa possibilidade de mostrar que atualmente a longevidade e a participação do público 60+ é indiscutível em todos os campos da sociedade", afirmou.

Sobre o novo ciclo que se inicia da revista, Luciano reforçou que, em novembro, haverá a segunda edição da corrida voltada para o público 60+, além de outros projetos que não foram revelados.

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