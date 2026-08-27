Rezai diz que Irã prepara lista de condições sobre Ormuz e exportaram 80 mi barris
Na visão de Rezai, a imposição de pressões econômicas pelos EUA após a guerra indica que os adversários perderam a fé em suas forças militares
O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezai, disse que o país está preparando uma lista com as condições para reabertura de Ormuz, após pedido feito pelos mediadores.
Em trechos de uma entrevista à TV Al Manar disponível no site da emissora, Rezai afirmou, nesta quinta-feira, que a questão do estreito de Ormuz está ligada ao término das guerras em toda a região. "Se os EUA querem Ormuz reaberto, eles precisam cumprir seus compromissos", disse.
O representante afirmou que o Irã conseguiu exportar 80 milhões de barris de petróleo durante o cessar-fogo acordado com o governo americano.
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Na visão de Rezai, a imposição de pressões econômicas pelos EUA após a guerra indica que os adversários perderam a fé em suas forças militares.
Rezai disse ainda que o país acertou um corredor com Omã em Ormuz que contempla um trecho em águas omanis e outro em águas iranianas.
Sobre a questão do Líbano, o secretário iraniano disse que Israel não está mais em posição para atacar Beirute e os subúrbios de Dahieh, uma região densamente habitada localizada ao sul da capital libanesa.