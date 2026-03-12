A- A+

AGRESTE Riacho das Almas: ultraleve atinge rede de média tensão durante pouso e deixa moradores sem energia Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o piloto atinge os fios

Um pouso de ultraleve em Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco, atingiu uma rede elétrica de média tensão, resultando na interrupção de energia em mais de quatro mil casas. O caso aconteceu no fim da tarde dessa quarta-feira (11).



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o piloto, cujo nome não foi divulgado, atinge os fios durante o pouso, provocando faíscas.



O piloto caiu a poucos metros do chão. Informações iniciais apontam que ele teve escoriações, mas não precisou de atendimento médico. Uma imagem do homem após o acidente circula nas redes sociais.

Piloto teve escoriações | Foto: Redes Sociais/Reprodução

A prefeitura de Riacho das Almas informou que, após o acidente no bairro Alto do Açude, parte do fornecimento de energia no bairro, além de áreas da zona rural de Cumaru e Bezerros foi afetado.

"Uma parte do bairro e da zona rural de Bezerros, ainda permanece sem energia. Desde o ocorrido, a Prefeitura entrou em contato com a Neoenergia para solicitar providências e o restabelecimento do serviço. A situação segue sendo acompanhada", destacou a prefeitura.

Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco informou que a colisão na rede de média tensão resultou na interrupção de energia para 4,5 mil clientes da cidade.



"O impacto destruiu parte do circuito elétrico e derrubou dois postes. Equipes técnicas foram mobilizadas imediatamente e iniciaram os trabalhos de recomposição da rede elétrica avariada pela aeronave", informou a empresa.



Ainda de acordo com a distribuidora de energia, até a noite da quarta, foi restabelecido o fornecimento para 98% dos consumidores, sendo a conclusão da reconstrução da rede prevista para esta quinta-feira (12).



"A Neoenergia Pernambuco reforça que toda a infraestrutura elétrica envolvida no acidente seguia rigorosamente os padrões de segurança estabelecidos pelas diretrizes do setor elétrico nacional", ressaltou a empresa.

