Ribeirão: adolescente de 13 anos é levada de casa e encontrada morta com diversos tiros

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Uma adolescente de 13 anos foi encontrada morta com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na cidade de Ribeirão, na Zona da Mata Sul.



O corpo foi localizado na manhã da terça-feira (27) em um campo de futebol, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).



Em entrevista ao g1 Pernambuco, a tia da vítima informou que a adolescente saiu da casa onde morava com os avós há cerca de duas semanas e passou a morar com uma amiga.

“De madrugada, umas 3h, ela estava dormindo na casa da amiga e os criminosos chegaram. Parece que foram quatro homens. Entraram nessa casa, levaram ela e a amiga, mas só ela apareceu morta”, contou Edilene Silva, destacando que a sobrinha foi atingida com cerca de 20 tiros.



A tia também informou que, poucas horas após o desaparecimento, a mãe da vítima recebeu uma ligação anônima sobre a localização do corpo.



O caso foi registrado como homicídio doloso, por meio da 71ª Circunscrição de Ribeirão. Nenhum suspeito foi localizado até o momento. Também não há informações sobre a motivação do crime. "As investigações seguem em andamento", afirmou a PCPE.

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