Ribeirão: adolescente de 13 anos é levada de casa e encontrada morta com diversos tiros
Caso foi registrado como homicídio doloso, por meio da 71ª Circunscrição de Ribeirão
Uma adolescente de 13 anos foi encontrada morta com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na cidade de Ribeirão, na Zona da Mata Sul.
O corpo foi localizado na manhã da terça-feira (27) em um campo de futebol, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).
Em entrevista ao g1 Pernambuco, a tia da vítima informou que a adolescente saiu da casa onde morava com os avós há cerca de duas semanas e passou a morar com uma amiga.
Leia também
• Hospital das Clínicas promove no Recife mutirão de prevenção à cegueira por glaucoma
• Bem-estar corporativo impulsiona hábitos saudáveis e indústria fitness no Recife, mostra Wellhub
• Festival de Jornalismo Recife debate desafios da profissão na era digital
“De madrugada, umas 3h, ela estava dormindo na casa da amiga e os criminosos chegaram. Parece que foram quatro homens. Entraram nessa casa, levaram ela e a amiga, mas só ela apareceu morta”, contou Edilene Silva, destacando que a sobrinha foi atingida com cerca de 20 tiros.
A tia também informou que, poucas horas após o desaparecimento, a mãe da vítima recebeu uma ligação anônima sobre a localização do corpo.
O caso foi registrado como homicídio doloso, por meio da 71ª Circunscrição de Ribeirão. Nenhum suspeito foi localizado até o momento. Também não há informações sobre a motivação do crime. "As investigações seguem em andamento", afirmou a PCPE.