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Mata Sul Ribeirão: tiroteio em jogo de futsal deixa treinador morto e outras cinco pessoas feridas Caso aconteceu na noite do sábado (1º) no momento em que o jogo era transmitido ao vivo

Um tiroteio durante uma partida de futsal deixou um homem morto e outras cinco pessoas feridas em um ginásio de esportes no bairro Eldorado, em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco.

O caso aconteceu na noite do último sábado (1º) no momento em que o jogo era transmitido ao vivo. O som dos tiros foi captado em vídeo que circula nas redes sociais.

A vítima fatal foi identificada como Berguinho Pires, de 36 anos. Ele era treinador do Vitória Football Club e atleta do time amador Salgueiro Futebol Clube de Tamandaré.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 10º BPM foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma quadra poliesportiva.

"Ao chegarem ao local, os policiais constataram o óbito de um homem e que outras cinco pessoas haviam sido atingidas por disparos de arma de fogo e socorridas", informou a PMPE, que acionou os órgãos competentes para a adoção das medidas legais.

Já a Polícia Civil de Pernambuco destacou que a Delegacia Seccional de Palmares, também na Mata Sul de Pernambuco, registrou a ocorrência de homicídio consumado.

"A vítima morreu após ser atingida por disparo de arma de fogo em um ginásio esportivo, no município de Ribeirão. Outras cinco pessoas do sexo masculino entre 20 e 43 anos, também ficaram feridas, tendo sido socorridas em seguida", afirmou a corporação.

Não foi divulgada a unidade de saúde para onde os feridos foram encaminhados, também não há informações sobre o atual estado de saúde das vítimas.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias, a autoria e a motivação do crime", ressaltou a PCPE.

Nas redes sociais, o Salgueiro Futebol Clube de Tamandaré emitiu uma nota em que lamenta a morte de Berguinho Pires.

"Mais que um atleta, Berg foi um guerreiro dentro e fora de campo, um exemplo de dedicação, amizade, alegria e amor pelo nosso time. Sua história, entrega e companheirismo jamais serão esquecidos", afirma o comunicado.

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