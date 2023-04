A- A+

Recife Ricardo Coimbra, artista plástico que estava desaparecido, é encontrado morto no Recife Artista havia sido hospitalizado na Restauração após cair em um bueiro

O artista plástico Ricardo Gouveia Coimbra, que estava sendo procurado pela família, foi encontrado morto nesta quarta-feira (12). Parentes do artista estiveram no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife, e reconheceram o corpo.

Ricardom que tinha 46 anos, desapareceu na última quarta-feira (5), após sair de casa, no bairro de Santo Amaro, área central da cidade. Ele chegou a ser visto no dia seguinte, dirigindo perto da sede da Pitombeira dos Quatro Cantos, em Olinda. O boletim de ocorrência foi feito no domingo (9).

Nesta quarta-feira (12), o Hospital da Restauração, localizado próximo à praça do Derby, na área central do recife, informou que o artista plástico deu entrada na última quinta (6), depois de cair em um bueiro. Segundo o HR, o problema piorou o paciente morreu no dia seguinte, sexta-feira (7), sendo o corpo encaminhado logo depois para o Instituto Médico Legal (IML).

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando a morte. “De acordo com informações iniciais, o homem deu entrada em uma unidade hospitalar do Recife, no dia 06/04, apresentando dores nas pernas, após cair em um bueiro. No dia 07/04 ,ele faleceu. A equipe da PCPE compareceu ao hospital para os procedimentos de praxe e instaurou inquérito para apurar o caso.”

Segundo informações da própria família em postagens nas redes sociais, o velório está marcado para as 13h e o enterro acontecerá às 17h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.

