Justiça Ricardo Paes Barreto faz palestra sobre humanização e tecnologia no Poder Judiciário Evento foi promovido pelo Rotary Club do Recife, que também homenageou o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) com o título de "Companheiro Paul Harris"

O salão nobre do Clube Português do Recife, no bairro das Graças, Zona Norte da capital pernambucana, foi palco da palestra “Nova formatação do Poder Judiciário pernambucano: eficiência, humanização e tecnologia”, comandada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto. O evento contou com a participação do diretor do Grupo EQM Domingos Azevedo, representando o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

A palestra contou com apoio do Rotary Club do Recife, presidido por Horácio José Carlos de Mendonça, que também homenageou o desembargador com o título de "Companheiro Paul Harris", honraria em alusão ao fundador do Rotary Internacional.

Tecnologia

Em janeiro do ano passado, o TJPE lançou um aplicativo, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Judiciário chamado TJPE+. Dentre os serviços ofertados, estão consultas processuais, jurisprudência, registro de demandas junto aos Juizados Especiais e, recentemente, passou a ter um novo sistema para a emissão de certidões judiciais. Segundo Paes Barreto, o Tribunal terá em breve também seu próprio sistema de Inteligência Artificial (IA).

“A ideia é utilizar a IA generativa para a elaboração de minutas de sentença. Firmamos um convênio com a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), com um investimento de R$ 470 mil. Não vamos, porém, substituir os juízes pelas máquinas. A Inteligência Artificial trabalhará na pesquisa dos casos, sugerindo ao julgador soluções a partir de um banco de teses formado por magistrados e magistradas e em consulta ao Sistema de Processo Judicial. Estamos construindo o futuro no presente para ter um judiciário mais célere”, argumentou.

Rotary

Domingos Azevedo lembrou a relevância dos serviços prestados pelo Rotary. "O Rotary pratica ações humanitárias e sociais no mundo todo. O do Recife, presidido por Horácio Mendonça, trouxe essa palestra para trazer informações da área judiciária, prestando um serviço importante para o setor produtivo do Estado", ressaltou.

Ricardo Paes Barreto, que recebeu o título do Rotary, ladeado por Horácio Mendonça e Domingos Azevedo

O Rotary Club do Recife faz parte da rede global formada por mais de 1,2 milhão de líderes comunitários espalhados pelo mundo que participam de projetos sustentáveis em diversas áreas, como alfabetização, paz, saúde e recursos hídricos.

“Estamos completando 94 anos, promovendo o companheirismo e a aproximação entre as pessoas, com serviços sociais relevantes, destacando a ética e o valor do trabalho. Temos uma escola com 980 alunos e um abrigo com 108 idosos, cuidados pelo clube”, afirmou Mendonça.

Homenagem

O Rotary Club do Recife também homenageou a desembargadora Angela Cristina de Norões Lins Cavalcanti. Ao lado da juíza Andrea Epaminondas Tenório de Brito, ela é uma das duas primeiras mulheres a ocupar o cargo de desembargadora com base na paridade de gênero, conforme a Resolução N° 525/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

