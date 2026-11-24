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O biólogo e apresentador de TV Richard Rasmussen precisou ser hospitalizado após "overdose" da caneta emagrecedora Mounjaro, indicada no tratamento de obesidade. Segundo Rasmussen, isso causou uma forte constipação.

Durante a semana, ele afirma ter aplicado duas doses de 10 mg do fármaco em apenas dois dias.

“Eu tô no nível 10 já. Tá no pico, eu tô no pico de tudo. Aí eu esqueci que tomei uma caneta e dois dias depois tomei outra”, relata.

Rasmussen procurou atendimento médico depois de dois dias sem conseguir evacuar. A preocupação foi levantada porque o biólogo tinha uma viagem marcada logo em seguida e não estava indo ao banheiro normalmente.

Em seguida, buscou ajuda médica em um hospital de São Paulo, onde fez um exame de raio X. O que confirmou um acúmulo de fezes. De acordo com o biólogo, foi necessária a realização de um procedimento para que a situação fosse regularizada.

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