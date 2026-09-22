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LEGADO Rick, da dupla com Renner, morre aos 59 anos; relembre a trajetória do cantor Voz de clássicos como "Ela é Demais" e autor de sucessos de grandes nomes do sertanejo, artista deixa vasta contribuição para a música brasileira

Rick, da dupla com Renner, morreu aos 59 anos. O cantor estava em um helicóptero que sofreu um acidente na região de Urubici, em Santa Catarina, nesta terça-feira (22). A aeronave desapareceu enquanto seguia viagem pela Serra Catarinense, na região de Vacas Gordas.

O artista, cujo nome de batismo é Geraldo Antonio de Carvalho, nasceu em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no Tocantins, e construiu uma carreira de décadas na música sertaneja.

Além de se destacar como intérprete ao lado de Renner, Rick também ganhou projeção como compositor e deixou sua marca em sucessos que atravessaram diferentes fases do gênero.

Rick começou a carreira musical ainda menino, e formou a dupla Sereno & Serenata com sua irmã Dalva. Mais tarde, fez parte de outras duplas.

A parceria com Renner começou ainda nos anos 1980. Os dois formaram a dupla Rick & Renner e passaram a se apresentar em Brasília.

O reconhecimento nacional veio especialmente a partir do fim dos anos 1990, quando músicas como Ela é Demais (também conhecida como Feiticeira), Cara de Pau e Filha ganharam projeção.

A dupla também emplacou outros sucessos ao longo da carreira, entre eles Bebedeira, Nos Bares da Cidade e Eu Mereço. Rick foi responsável pela autoria de boa parte das canções que se tornaram conhecidas na parceria.

Em entrevista ao jornalista André Piunti, em 2023, Rick afirmou que foi Zezé Di Camargo que ajudou a dupla a gravar seu primeiro LP.

O sertanejo afirmou que Zezé indicou uma editora de música para que ele pagasse uma quantia de adiantamento para dar os primeiros passos na carreira. Rick ainda afirmou que Zezé pediu que ele não tornasse a história pública.

Rick também se destacou como compositor

Além da carreira como cantor, Rick construiu uma trajetória expressiva como compositor. Suas músicas foram gravadas por artistas importantes do sertanejo, entre eles Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Daniel, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone e Gino & Geno.

Entre as composições associadas ao artista estão: Hoje Eu Sei, Só Dá Você na Minha Vida, Conta pra Ela, Eu Menti, Página de Amigos e Nunca Amei Assim. O trabalho como autor ampliou a presença de Rick no gênero para além dos discos da própria dupla

Carreira com Renner

Rick e Renner atravessaram diferentes fases do sertanejo e lançaram uma extensa discografia. A dupla se consolidou nacionalmente com uma combinação de canções românticas e músicas de temática popular, tornando-se uma das parcerias mais conhecidas do gênero.

Ao longo da trajetória, os dois também passaram por períodos de separação e retomada profissional. Rick posteriormente investiu em projetos solo e continuou atuando como cantor e compositor.

O último show da dupla aconteceu no sábado, dia 19, em um evento corporativo em Sorriso, em Mato Grosso.

Vida pessoal

Rick tinha um relacionamento de longa data com Geralda Carvalho, sua companheira há mais de 40 anos.

Eles oficializaram a união em 2015, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, em cerimônia celebrada pelo padre Fábio de Melo.

Juntos, tiveram dois filhos: Mônica e Vitor. O casal também já tinha netos, e frequentemente os dois postavam fotos com a família.

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