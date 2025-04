Rinite alérgica: cinco bebidas que podem ajudar a aliviar os sintomas

A- A+

Enquanto no Hemisfério Norte a primavera traz muito pólen, aqui o outono vem com um clima mais seco que aumenta as chances de irritação das vias aéreas. Em ambos os casos, o resultado é a rinite alérgica super atacada.

Para aliviar os sintomas, a nutricionista de saúde pública britãnica Frankie Philips sugere cinco bebidas simples que você pode fazer em casa e que podem ajudar com os sintomas da rinite, como coriza, espirros e olhos lacrimejantes.

Suco de laranja: a vitamina C é um anti-inflamatório natural e o suco de laranja 100% natural é uma ótima fonte dela. Um copo de 150 ml de suco de laranja puro fornece mais de 80% da sua necessidade diária de vitamina C de uma só vez;

Chá de camomila: Estudos mostram que beber chá de camomila pode aumentar os níveis do anti-inflamatório hipurato, o que pode ajudar com a inflamação no sistema imunológico causada pela exposição a alérgenos.

Chá de hortelã-pimenta: A exposição à histamina pode causar inchaço no corpo, pois ela tenta eliminar os alérgenos. Beber chá de hortelã-pimenta pode ajudar a diluir o muco, o que significa que é um descongestionante natural que pode ajudar com o nariz entupido. Alguns pacientes também acham que o vapor de uma xícara de chá pode ajudar a aliviar a congestão.

Suco de abacaxi: Outro suco rico em vitamina C, que também possui bromelina — enzima que possui propriedades anti-inflamatórias naturais, tornando-a ótima para quem sofre de alergias. A bromelaína também ajuda o corpo a combater a inflamação e pode auxiliar nos sintomas da rinite alérgica, como inchaço e problemas respiratórios.

Shot de gengibre: Ingredientes como o gengibre podem amenizar os sintomas da sinusite – e também podem ser úteis para aliviar os sintomas da rinite alérgica. Age como um anti-inflamatório, ao mesmo tempo que fortalece a imunidade, ajudando a reduzir a inflamação.

Frankie Phillips explica que a rinite alérgica está associada a níveis elevados de marcadores inflamatórios. Como evidências de revisões científicas sugerem que beber suco de fruta natural reduz a concentração de alguns marcadores inflamatórios, faz sentido incluí-los na dieta, pois é uma maneira saborosa e agradável de ajudar a manter a inflamação sob controle.

