Meio-Ambiente Rinocerontes brancos da África do Sul são reintroduzidos em parque do Congo Espécie dizimada pela caça ilegal não era vista desde 2006

Dezesseis rinocerontes brancos da África do Sul foram reintroduzidos esta semana no Parque Nacional de Garamba, no nordeste da República Democrática do Congo, onde a espécie, dizimada pela caça ilegal, não era vista desde 2006 — anunciaram os promotores do projeto neste sábado (10).

Os animais, procedentes da reserva privada &Beyond Phinda, na província sul-africana de KwaZulu Natal (sudeste), foram transportados de avião para a República Democrática do Congo.

Trata-se de subespécies de "rinocerontes brancos do sul", enquanto os que habitavam Garamba anteriormente eram "rinocerontes brancos do norte".

Espera-se que o rinoceronte branco do sul "se adapte e cumpra (no ecossistema do parque) o mesmo papel que o rinoceronte branco do norte, hoje extinto", escreveram os responsáveis pelo projeto em um comunicado.

Entre os patrocinadores, estão o Instituto Congolês para a Conservação da Natureza (ICCN), a organização de proteção ambiental African Parks e o grupo de mineração canadense Barrick Gold Corporation.

O Parque de Garamba, um dos mais antigos da África, criado em 1938, viu sua fauna ser dizimada ao longo dos anos, devido a conflitos regionais, caça ilegal, tráfico de marfim e insegurança crônica.

