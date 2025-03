A- A+

mundo Rinoplastia de presidente do Peru gera polêmica após vazamento de selfies, e governo alega IA MP investiga Dina Boluarte por suposto abandono das funções no período do procedimento

A cirurgia plástica no nariz da presidente peruana Dina Boluarte voltou ao centro de controvérsia no país depois do vazamento de selfies que mostrariam a mandatária logo após a cirurgia. O governo classificou as imagens como falsas e alegou terem sido geradas por inteligência artificial.

Desde dezembro, o Ministério Público peruano investiga Boluarte, de 62 anos, por uma cirurgia no nariz que supostamente resultou em abandono de funções. Ela não teria informado seu Gabinete nem o Congresso de que passaria por uma cirurgia.





Esta semana, o canal de televisão Willax publicou uma selfie da presidente como autêntica e a datou logo após sua cirurgia, em 2023, mostrando-a com uma aparência "rejuvenescida".





Suposta selfie de presidente divulgada por canal peruano gera polêmica no Peru — Foto: Reprodução

Segundo o consultor de comunicação digital Juan José Luján, citado pela emissora de televisão, programas de computador "analisaram a imagem e determinaram que ela não foi manipulada".

No fim de semana, a conta da Presidência peruana no X alertou internautas contra "cair em notícias falsas que usam imagens do presidente da República geradas por inteligência artificial".





Selfies de presidente do Peru geram polêmica, e governo alega manipulação por IA — Foto: Reprodução

Na segunda-feira, o ministro da Educação, Morgan Quero, disse aos repórteres que "a presidente passou por uma cirurgia por motivos de saúde" e que a imagem transmitida "é falsa".

A polêmica surgiu quando a imprensa começou a publicar selfies da presidente, de antes e depois da cirurgia, para comparar as mudanças em seu rosto.

Em sua edição de fim de semana, o programa de televisão Cuarto Poder noticiou que o Dr. Mario Cabani, que operou Boluarte, confirmou aos promotores ter se tratado de uma cirurgia estética, descartando a versão oficial de tratamento contra a rinite crônica.

Perante o Ministério Público, Boluarte negou consistentemente ter ficado hospitalizada por mais de 24 horas ou sob anestesia e rejeitou as acusações de abandono de cargo.

Segundo a imprensa local, documentos em poder do Ministério Público indicam que, além da rinoplastia, ela passou por outros tratamentos faciais, que a teriam obrigado a ficar internada durante duas noites numa clínica.

