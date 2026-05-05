A- A+

CHUVAS Rio Capibaribe atinge cota e coloca Recife, Camaragibe e São Lourenço da Mata em risco de inundação O alerta hidrológico foi emitido na manhã desta terça, e as cidades devem permanecer em estado de atenção diante da possibilidade de transbordamento e seguir as orientações da Defesa Civil

O Rio Capibaribe atingiu a cota de alerta e colocou em risco de inundação o Recife, Camaragibe e São Lourenço da Mata. A informação é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que anunciou o aumento do nível da água devido às chuvas na madrugada desta terça-feira (5).

O alerta hidrológico foi emitido na manhã desta terça, e as cidades devem permanecer em estado de atenção diante da possibilidade de transbordamento e seguir as orientações da Defesa Civil.

Nas últimas 24 horas, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), São Lourenço da Mata teve o segundo maior volume de chuva do estado, com 85,6 mm. Já a capital pernambucana teve o terceiro maior acumulado, com 81,78 mm. Em Camaragibe, choveu 69,93 mm. Os dados foram acessados às 6h56.



Recife também segue em estágio de atenção para chuvas intensas nesta terça-feira (5). O alerta, que havia sido emitido pelo Centro de Operações (COP) às 18h30 na segunda (4), foi renovado nesta manhã, às 5h15.



Ainda de acordo com o COP, "há tendência de melhora nas próximas horas", e as "equipes seguem mobilizadas"

Alertas da Apac e do Inmet

Recife, assim como toda a Região Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha, está em alerta laranja da Apac para chuva moderada e pontualmente forte. O aviso é válido para toda esta terça.



Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para Pernambuco, com previsão de chuvas desta segunda-feira (4) até quinta (7). O mais grave deles é o de "perigo" de precipitações intensas, com grau de intensidade laranja, válido das 00h01 até às 23h59 da terça-feira (5).

Com isso, a previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h. Há ainda "risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios".



O Inmet fornece, ainda, orientações para a população afetada por chuvas intensas em áreas de alagamento. Veja abaixo:

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja também