Chuvas em Pernambuco Trecho do Capibaribe em São Lourenço atinge cota de alerta; três cidades correm risco de inundação A Apac e a Defesa Civil seguem monitorando o nível do rio

A Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um aviso hidrológico informando que o trecho do Rio Capibaribe em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, atingiu a cota de "alerta".

Com isso, as cidades de São Lourenço, Camaragibe e Recife devem permanecer em atenção, devido à possibilidade de inundação por continuidade das chuvas.

O aviso foi emitido na manhã desta sexta-feira (7). A Apac e a Defesa Civil seguem monitorando o nível do rio e podem atualizar a situação a qualquer momento.



Nesta manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou o alerta de precipitações para nível vermelho na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata de Pernambuco.

A Apac também prevê chuvas de moderadas a fortes para estas regiões durante toda esta sexta.

Entenda os avisos de cotas de rios, de acordo com a Apac:

- Aviso de "tendência de elevação" - o nível do rio está subindo em decorrência das chuvas;

- Aviso de "alerta" - o nível do rio está elevado e se aproximando da calha máxima;

- Aviso de "inundação" - o nível do rio ultrapassou a calha e já está impactando a população.

