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POÇO DA PANELA Rio Capibaribe: Livro que resgata memória de travessia centenária é lançado neste domingo (22) Obra infantil apresenta história do barqueiro Pai e a relação da cidade com o rio

O lançamento do livro "Acorda Rio - Memórias de uma travessia" acontece às 15h deste domingo (22), no Jardim Secreto do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, e conta com rodas de conversa, exibição do curta "Entre Margens" e sessões de autógrafos. A obra foi escrita pela artista visual e ilustradora pernambucana Catharina Rosendo.

Inspirado no Recife de antigamente, o livro reverencia as embarcações que, durante décadas, garantiram a circulação dos canoeiros, responsáveis por atravessar pessoas, alimentos, mercadorias e histórias pelas águas da cidade, conectando bairros e ajudando na expansão e construção do território.

A autora faz parte do Coletivo Jardim Secreto desde 2017 e encontrou inspiração para a obra ao conviver com Antônio José da Cunha, conhecido como Pai, que, ao lado da sua família, conduz a travessia de barco no Rio Capibaribe até hoje.

O barqueiro herdou um ofício centenário do pai e do avô e transita nas margens do rio entre os bairros do Poço da Panela e da Iputinga, mantendo vivos os saberes que atravessam gerações e resistem ao tempo, mesmo com as transformações urbanas que afastaram a cidade de suas águas.

“Essa história nasceu de conversas à beira do rio, de idas e vindas sobre a travessia. Foi assim que conheci Pai, barqueiro de ofício herdado do pai e do avô, como quem herda não apenas um trabalho, mas também respeito e cuidado com a natureza", destacou a autora.

O lançamento acontece no Dia Mundial da Água e reúne arte, memória e cidade às margens do Rio Capibaribe. A programação conta com momentos de diálogo com a autora e com o barqueiro Pai, e também com sessões de autógrafos.

Além disso, dirigido pelos estudantes Arthur Cardoso, Francisco Pestana, Lis Bettini e Raquel Velasco, o encontro exibirá o curta "Entre Margens", documentário inspirado na mesma travessia que deu origem ao livro. O filme apresenta o cotidiano de Pai e registra o percurso entre as duas margens, revelando a dimensão humana e histórica de uma travessia que segue presente na vida da capital pernambucana.

"Esse ofício foi um dos mais importantes da cidade. Conectava bairros, comércios e territórios. Criava pontes antes que elas existissem. Abria, em silêncio, rotas de fuga para quem buscava liberdade. Os canoeiros, junto com Pai, ajudaram a erguer a cidade”, continuou.

Com narrativa poética e ilustrações em aquarela feitas pela própria autora, o livro “Acorda Rio - Memórias de uma travessia” convida crianças e adultos a olhar novamente para os rios não somente como paisagem urbana, mas como territórios vivos da memória recifense.

O título brinca com a corda que Pai usa para atravessar passageiros em seu barco azul, funcionando como um fio que conecta passado e presente. Foto: Divulgação

O título brinca com a corda que Pai usa para atravessar passageiros em seu barco azul, funcionando como um fio que conecta passado e presente. Foto: Divulgação

O título brinca com a corda que Pai usa para atravessar passageiros em seu barco azul, funcionando como um fio que conecta passado e presente. Foto: Divulgação

O título brinca com a corda que Pai usa para atravessar passageiros em seu barco azul, funcionando como um fio que conecta passado e presente. Foto: Divulgação

O título brinca com a corda que Pai usa para atravessar passageiros em seu barco azul, funcionando como um fio que conecta passado e presente. Foto: Divulgação



Sobre a autora

Publicitária de formação, Catharina Rosendo trabalhou por mais de duas décadas como diretora de arte em agências do Recife, desenvolvendo projetos gráficos editoriais, estudos iconográficos e ilustrações.

Artista visual e ilustradora por vocação, combina técnicas como aquarela, acrílica, colagem e grafite. Atualmente, a artista se dedica ao estudo do livro-álbum, formato que une narrativa e imagem.

“Acredito que o livro é a primeira galeria de arte da criança e, através dele, podemos transformar o olhar e romper estereótipos. Podemos pertencer”, concluiu.

O livro foi editado pela Editora Pó de Estrelas, e o projeto foi contemplado no edital da Lei Paulo Gustavo Pernambuco, com apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

Serviço:

Lançamento do livro: Acorda Rio - Memórias de uma travessia, de Catharina Rosendo;

Data e horário: Domingo, 22 de março, às 15h;

Local: Jardim Secreto do Poço da Panela;

Endereço: No final da Rua Marquês de Tamandaré, s/n, Poço da Panela, Recife - PE.

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