Rio de Janeiro

Rio: Comércio na Penha é fechado pelo segundo dia seguido por ordem de bandidos

Calçadão, instalado na Rua dos Romeiros, que liga o Largo da Penha à estação de trem do bairro, está vazio

Este é o segundo dia em que isso acontece, a mando de traficantes, alvos da megaoperação que deixou mais de 100 mortos nos complexos do alemão e da Penha.Este é o segundo dia em que isso acontece, a mando de traficantes, alvos da megaoperação que deixou mais de 100 mortos nos complexos do alemão e da Penha. - Foto: Mauro Pimentel / AFP

Pelo menos trinta lojas, entre um banco, farmácias e estabelecimentos de cosméticos, estão com portas fechadas nesta quarta-feira na Penha, Zona Norte do Rio.

Este é o segundo dia em que isso acontece, a mando de traficantes, alvos da megaoperação que deixou mais de 100 mortos nos complexos do alemão e da Penha.

— Houve ordem de fechar ontem à tarde. Hoje, novamente – diz o funcionário de um dos poucos estabelecimentos com portas abertas.

O calçadão, instalado na Rua dos Romeiros, que liga o Largo da Penha à estação de trem do bairro, está vazio. Normalmente, no início da tarde, o movimento de pedestres seria grande, que ocupavam o espaço junto a vários camelôs. Entre os ambulantes, nenhuma barraca foi aberta.

Policiamento
Na Avenida Nossa Senhora da Penha, via que dá acesso à Vila Cruzeiro, duas viaturas da Polícia Militar estão posicionadas em frente ao quartel dos bombeiros. Mais à frente, em frente ao Parque Shangai, outra viatura está instalada.

A todo momento, viaturas da corporação passam pela pista exclusiva do BRT, próximo à estação Penha.

O ponto final da linha de ônibus 721 (Cascadura X Vila Cruzeiro), normalmente instalado na praça em que os corpos retirados da mata estão sendo deixados, foi transferido momentaneamente para o Largo da Penha, sem entrar na Vila Cruzeiro

