Covid-19 Rio confirma primeiro caso de nova variante da Covid-19 Recomendação do secretário de Saúde, Daniel Soranz, é que todos os maiores de 12 anos se vacinem com ao menos uma dose da vacina bivalente

O Laboratório de Vigilância Genômica da Fiocruz confirmou o primeiro caso da subvariante da Ômicron EG.5 na cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Organização Mundial da Saúde essa linhagem da doença foi classificada como uma variante de interesse (VOI) no início do mês. A OMS têm acompanhado sua evolução em alguns países como Canadá, Colômbia, Costa Rica e Estados Unidos.

Apesar do aumento de infecções recentemente pela nova subvariante da Ômicron, a OMS diz nao terem ocorrido mudanças na gravidade da doença. A principal recomendação das autoridades de saúde é o reforço da vacinação contra a Covid-19. A vacina bivalente está disponível para todos com mais de 12 anos no Rio.

O Ministério da Saúde identificou o primeiro caso da variante no Brasil no fim de julho em São Paulo. O paciente era uma idosa de 71 anos que foi curada da Covid e apresentou sintomas como febre e dor de cabeça.

Através das redes sociais, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informa que a recomendação da pasta é que todas as pessoas acima de 12 anos sejam vacinadas com ao menos uma dose da vacina bivalente, já que a "vacina confere proteção a todas as variantes da #covid inclusive a subvariante EG.5", pontua.

Recomendações do Ministério da Saúde

A pasta disse ainda monitorar e avaliar as informações mais atualizadas sobre a Covid-19 e estar atenta às novas subvariantes. Por enquanto, reforça as recomendações para que as pessoas completem o esquema vacinal com a dose bivalente e que os grupos vulneráveis, como idosos, imunossuprimidos e gestantes, considerem o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados ou com aglomerações.

Como é o diagnóstico da subvariante Eris?

O Ministério ressalta também que aqueles com sintomas gripais devem utilizar a proteção facial e buscar o teste da Covid-19. Em caso positivo, devem seguir as orientações de isolamento para diminuir a transmissão do vírus.

Em casos assim, especialistas ressaltam que se faz fundamental o trabalho de rastrear contatos da paciente inicial e manter o sequenciamento genômico de amostras de pessoas que testarem positivo para Covid-19. Dessa maneira é possível detectar o comportamento daquela subvariante em questão.

A orientação dos pesquisadores é justamente que pessoas com sintomas característicos da Covid-19 procurem o serviço de saúde para realizar testagem.

