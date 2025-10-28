Ter, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Brasil

Rio de Janeiro: avenidas são liberadas e metrô reforça horário de trens

Operação policial impacta volta pra casa do carioca nesta terça

Reportar Erro
Ruas do Rio de Janeiro são liberadas após operação de segurança da prefeitura da cidadeRuas do Rio de Janeiro são liberadas após operação de segurança da prefeitura da cidade - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Centro de Operações e Resiliência (COR), órgão da prefeitura do Rio de Janeiro, informou que nove pontos e vias que estavam interditados foram liberados após ocorrências policiais.

A capital fluminense vive um dia de caos, após megaoperação deflagrada pelas polícias Civil e Militar nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte da cidade  

Leia também

• Planalto descarta por ora uso de GLO em guerra no Rio; saiba o motivo

• Cláudio Castro telefona para Gleisi para discutir crise da segurança no Rio

• Prefeito do Rio de Janeiro apoia operação policial contra o Comando Vermelho

De acordo com o COR, foram  liberados os seguintes pontos: 

Permanece interditada a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá no sentido Jacarepaguá, por conta de uma ocorrência policial. 

Metrô 
Ao longo do dia, mais de 50 ônibus foram utilizados como barricadas durante a Operação Contenção. Mais de 120 linhas tiveram itinerários impactados, segundo a Rio Ônibus.

Em razão da falta de ônibus em vários pontos na cidade, as estações do Metrô encontram-se lotadas de passageiros à espera dos trens 

A concessionária MetrôRio informou, em nota, que na tarde de hoje a circulação das linhas 1, 2 e 4 operou normalmente. Foi reforçado o número de trens e grade horária para atender os clientes. 

Operação Contenção 
O Rio de Janeiro passa pela maior operação de segurança em 15 anos, de acordo com o governo do estado. 

Ao todo, 2,5 mil policiais civis e militares foram mobilizados em ações nos complexos do Alemão e da Penha. O objetivo é capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho. 

A operação, que deixa pelo menos 64 mortos é também a mais letal, superando o número de mortos da operação no Jacarezinho, considerada uma chacina, que deixou 28 mortos, em 2021. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter