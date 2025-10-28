A- A+

Brasil Rio de Janeiro: avenidas são liberadas e metrô reforça horário de trens Operação policial impacta volta pra casa do carioca nesta terça

O Centro de Operações e Resiliência (COR), órgão da prefeitura do Rio de Janeiro, informou que nove pontos e vias que estavam interditados foram liberados após ocorrências policiais.

A capital fluminense vive um dia de caos, após megaoperação deflagrada pelas polícias Civil e Militar nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte da cidade

De acordo com o COR, foram liberados os seguintes pontos:

Avenida Brasil, pista lateral, altura do BRT Guadalupe, sentido Zona Oeste, em Guadalupe

Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, sentido Centro, em Barros Filho

Avenida Pastor Martin Luther King Junior, no Engenho da Rainha

Avenida Brasil, ambos os sentidos, em Benfica

Avenida Brasil, altura da saída da Ilha do Governador, sentido Centro, na Maré

Avenida Paulo de Frontin, na altura da Rua do Bispo, sentido Centro

Praça Marechal Hermes, na altura do INCA, no Santo Cristo

Avenida Brasil, altura do Piscinão de Ramos, sentido Centro, na Maré

Av. Brasil, altura de Bonsucesso, sentido Zona Oeste

Permanece interditada a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá no sentido Jacarepaguá, por conta de uma ocorrência policial.

Metrô

Ao longo do dia, mais de 50 ônibus foram utilizados como barricadas durante a Operação Contenção. Mais de 120 linhas tiveram itinerários impactados, segundo a Rio Ônibus.

Em razão da falta de ônibus em vários pontos na cidade, as estações do Metrô encontram-se lotadas de passageiros à espera dos trens

A concessionária MetrôRio informou, em nota, que na tarde de hoje a circulação das linhas 1, 2 e 4 operou normalmente. Foi reforçado o número de trens e grade horária para atender os clientes.

Operação Contenção

O Rio de Janeiro passa pela maior operação de segurança em 15 anos, de acordo com o governo do estado.

Ao todo, 2,5 mil policiais civis e militares foram mobilizados em ações nos complexos do Alemão e da Penha. O objetivo é capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho.

A operação, que deixa pelo menos 64 mortos é também a mais letal, superando o número de mortos da operação no Jacarezinho, considerada uma chacina, que deixou 28 mortos, em 2021.

