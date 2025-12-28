A- A+

VERÃO Rio de Janeiro: calor deixa as praias cheias até durante a madrugada e lixo nas areias aumenta 450% No Arpoador, garis que fazem a limpeza das praias tiveram que desviar de banhistas às 4h da manhã

O forte calor registrado nos últimos dias de 2025 no Rio de Janeiro tem deixado as praias cheias inclusive durante a madrugada. Por volta das 4h da manhã deste domingo, no Arpoador, a quantidade de banhistas era tão grande que os garis da Comlurb tiveram redobrar os cuidados enquanto trabalhavam entre os banhistas. Um dos reflexos da quantidade de gente nas praias do Rio também foi o aumento do lixo abandonado pelos banhistas na areia , que dobrou em uma semana. Apenas neste sábado, foram retiradas 324,3 toneladas de detritos contra 157,8 toneladas no sábado anterior.

"A Comlub intensificou o planejamento da limpeza das praias com a chegada do verão. Estamos ampliando equipes, reforçando turnos e novos equipamentos para garantir uma orla mais limpa. Este ano, as praias estão mais lotadas, inclusive à noite. Por isso, estruturamos um modelo de limpeza contínua adequada ao fluxo de banhistas com o programa Praia Limpa, que aprimorou a resposta das equipes e o cuidado com o meio ambiente", disse o diretor de limpeza urbana, Alexandre Campos.

Em relação ao sábado passado, o aumento do volume de lixo foi maior justamente no trecho que reúne as praias do Arpoador, Leblon e Ipanema. O total recolhido passou de 12,80 toneladas para 71,65 toneladas. Ou seja, um crescimento de 459,76%.



"O movimento realmente está muito grande nos últimos dias. A gente começa as aulas às 6h30 horas da manhã. A praia a essa hora está tão cheia que temos até dificuldades para montar nossos pontos de apoio. E na água, a gente precisa prestar a atenção para os banhistas sobre o risco de estarem em linha com os roteiros dos praticantes de surfe", diz Marcelo Bispo, instrutor que trabalha no Arpoador.

No Grumari e na Prainha, por volta das 7h20, o acesso a veículos já tinha sido fechado, porque as duas praias já tinham chegado ao limite permitido nos fins de semana: 600 e 20o carros, respectivamente.

